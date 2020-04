Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har gjort endringer i denne artikkelen for å tydeliggjøre at undersøkelsen ikke kan kvalifisere som validert forskning

Å holde en avstand på én til to meter bak folk som står har vist seg å være et effektivt smittetiltak.

Men om personen foran deg går, sykler eller jogger bør sikkerhetsavstanden være lenger, tyder undersøkelser fra Universitetet i Leuten og Eindhoven University of Technology på.

Forskerne mener at avstander på under 20 meter kan være for lite dersom du ligger bak en syklist.

Det er nødvendig å påpeke at dette ikke er validert forskning og at det er mangelfull informasjon om blant annet metodene som er brukt.

Blir igjen i luften

Årsaken er at smitte kan bli hengende igjen i personens såkalte «slipstream» eller dragsug på norsk, og jo fortere den personen beveger seg, jo lenger er luftstrømmen.

Om man er ute på løpetur eller rolig sykkeltur, mener studien at avstanden bør være ti meter. Om man er ute på en «hard» sykkeltur, er sikkerhetsavstanden 20 meter.

SMITTERISIKO: Fungerende helsedirektør Svein Lie forteller at tometersregelen fortsatt er gjeldende, og at det medfølger en viss smitterisiko når man jogger eller løper. Foto: Vidar Ruud

Svein Lie, fungerende helsedirektør, synes den belgisk-nederlandske studien er interessant og noe Helsedirektoratet skal se nærmere på. Han påpeker også at det er en viss smitterisiko når folk er ute og «puster og peser».

– Men så er det viktig å si at de aller fleste smittesituasjoner synes å ha skjedd i nærkontakt mellom mennesker, hjemme eller andre steder. Så fremdeles tenker vi at rådet om å holde to meters avstand og ikke være tett i grupper er det viktigste.

– Bør unngå å ligge bak mosjonister

Helsedirektoratet skriver at koronaviruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en smittet person hoster eller nyser.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet, skriver de på helsenorge.no.

– Hvis du puster ut eller hoster mens du jogger, forblir dråpene i lufta. Personen som løper bak deg i den såkalte slipstream går så gjennom den skyen av dråper, sier Bert Blocken, professor i aerodynamikk ved KU Leuven og Eindhoven University of Technology til HLN.

I idretter som sykling og løping utnytter utøverne slipstreamen fra konkurrenten foran til sin fordel. Ved å bruke analysemetoder og modeller fra idrettens verden, har forskerne sett på hvordan smitten kan bli hengende igjen.

De konkluderer med at risikoen for å bli truffet av spyttpartikler fra personen foran er størst dersom man havner i vedkommendes slipstream. Med andre ord er det bedre å jogge eller sykle ved siden av hverandre enn bak og foran hverandre.

Basert på funnene anbefaler Blocken å holde en avstand på minst fire til fem meter til personen som går foran deg.

Hele den foreløpige rapporten som heter «COVID-19 Social Distancing v2.0: During Walking, Running and Cycling» har blitt gjort tilgjengelig på nettet.

Studien er ikke fagfellevurdert

Simuleringene viser at avstand ikke spiller så stor rolle for to personer som beveger seg side om side i rolig vær. De som beveger seg diagonalt bak hverandre har også mindre sannsynlighet for å bli truffet av spyttpartikler fra personen foran.

På sin egen Twitter-konto skriver Blocken at analysene har blitt gjort uten motvind, medvind eller sidevind. Ifølge den engelske avisen The Guardian er ikke studien fagfellevurdert.

– Med tanke på situasjonen bestemte vi oss for at det ville være uetisk å holde resultatene konfidensielle og la publikum vente i flere måneder på at fagfellevurderingsprosessen ble fullført, sier Blocken.

Ifølge VICE reagerer en epidemiolog ved Harvard University på at undersøkelsen, som ikke er ferdigstilt og ikke er validert, nå har fått oppmerksomhet verden over.

– Denne studien er ikke veldig nyttig for oss epidemiologer. Det er urovekkende hvor fort denne undersøkelsen har gått viralt, sier William Hanage.

Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvor godt koronaviruset sprer seg i luft.

– Må være praktisk gjennomførbart også

1. april kom Helsedirektoratet med en generell veiledning for idretten som sier at det kan tilrettelegges for idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer.

Samtidig anbefaler Norges Cykleforbund alle sine medlemmer at all sykkelaktivitet utendørs skjer alene, og ikke i grupper, på grunn av stor fare for dråpesmitte.

Fungerende helsedirektør Svein Lie tror ikke rådet om sikkerhetsavstanden på to meter vil endres med det første.

– Jeg tenker at vi må ha sikkerhetsavstanden innenfor hva som er praktisk gjennomførbart også. Så kan folk passe på at de ikke er for tett oppi hverandre når de er ute og sykler eller jogger ved siden av hverandre.