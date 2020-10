De fleste dingsene våre, hjemmene, bilene og byene er alle i ferd med å kobles til internett. Det kalles tingenes internett.

Dagens biler er også stappfulle av teknologi. Med en mobiltelefonen kan man få tilgang til flere av bilens funksjoner og data. Som for eksempel hvor bilen er. Alt dette finnes i en app til mobiltelefonen.

For å få tilgang til bilens funksjoner trengs det en vei fra mobilen til bilen. Veien går over internett.

Men hva om kriminelle kan bruke denne veien til å ta seg inn i bilen din. Eller i verste fall ta kontroll over den mens du kjører?

Hacking av en bil demonstrert på en bilkonferanse i Las Vegas i 2019. Foto: Reuters Staff / Reuters

Tok kontroll over flere biler

Denne teknologien er standard i de aller fleste nye biler. Dersom du har en eldre bil finnes det adapterløsninger som tilbyr seg å gjøre eldre biler smarte.

En gruppe svenske forskere ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har undersøkt én danskprodusert dings som frister med smarte bilfunksjoner på eldre bilmodeller.

Forskerne fant ut at det var mulig å utnytte svakheter i dingsen til å ta kontroll over bilen, skriver SVT.

– Vi skapte en såkalt orm. Når bilen som hadde blitt infisert med ormen kjørte i nærheten av en annen bil med samme dings, kunne vi ta kontrollen over den andre bilen også. På den måten lagde vi et nettverk med flere kaprede biler, sier doktorgradsstipendiat Fedrik Heiding ved KTH til kanalen.

Doktorgradsstipendiat, Fredrik Heiding, ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Foto: Iman Tahbaz / SVT

I praksis betyr det at kriminelle, eller andre med onde hensikter, kan ta kontroll over flere biler og skape for eksempel trafikkaos eller ulykker.

For å kunne ta kontroll over bilene må hackeren være innenfor wifi-avstand til bilene. Det kan være snakk om alt fra 10 til 100 meter.

Et kjent problem med dingser

Professor i IT-sikkerhet ved Kungliga Tekniska Högskolan, Pontus Johnson, sier til SVT at hacking av dingser er et utbredt problem. Uansett om det er biler, kjøleskap, støvsugere eller dører.

Professor i IT-sikkerhet, Pontus Johnson, ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Foto: Iman Tahbaz / SVT

– Vi finner veldig ofte sårbarheter i systemer som ikke burde være mulige å hacke. I dette tilfellet har vi til og med latt livene våre hvile i hendene på teknikken, sier han.

Forskerne har varslet den danske produsenten Autopi om at smartbil-løsningen deres kan hackes ved å knekke et passord. Produsenten svarer at sikkerhetshullet kan tettes med å bytte standardpassordet på enheten.