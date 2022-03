Forsker: – Tror ikke på krig i flere år

– Jeg tror det er grenser for hvor lenge Russland kan fortsette denne krigen, med de tapene som de opplever hver eneste dag, sier Kristian Åtland.

Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og tidligere diplomat i Russland.

Kristian Åtland, forsker ved FFI Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

– Russlands militære slagkraft er jo blitt satt flere år tilbake.

Åtland tror det derfor er viktig for Russland å få avsluttet krigen.

– Det er ikke en krig som vil fortsette i flere år i hver fall.

Russland har verken klart å bytte Zelenskyjs regjering, eller å svekke Ukrainas militære i stor grad. Dette var Putins uttalte mål da invasjonen startet 24. februar.

Nå må de nedjustere målene kraftig mener FFI-forskeren.

– Det har kanskje åpnet noen muligheter for kompromisser.

Russland har nå tre hovedmål, sier Åtland:

At Ukraina skal erklære seg som et nøytralt land

At Ukraina skal anerkjenne Krim som russisk

At Ukraina skal anerkjenne de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som selvstendige

Men om dette vil være nok for Russland er svært usikkert. Russland har tatt kysten mellom Krim og utbryterrepublikkene, i tillegg til områder nord for Krim. Det er godt mulig at de vil kreve disse områdene i en avtale, mener Åtland.

– Det er et naturlig krav fra russisk side, om ukrainerne vil godta dette gjenstår å se, sier Åtland.

Blandede signaler fra forhandlingene

Ukraina og Russland skal jobbe med en foreløpig fredsavtale på 15 punkter, melder Financial Times onsdag ettermiddag.

Avisa skal ha fått informasjonen fra tre personer som deltar i forhandlingene.

Ukraina skal blant annet ha godtatt nøytralitet og militære avgrensinger, og gitt opp ambisjonene om medlemskap i Nato. De skal også ha lovet å ikke tillate utenlandske baser eller våpen på ukrainsk territorium i bytte mot sikkerhetsgarantier, skriver NTB.

Ingen av partene har bekreftet dette ennå.

Tidligere på onsdagen sa Kreml at et nøytralt Ukraina med et eget militære, etter østerriksk og svensk modell var et mulig kompromiss.

– Det er en variant som diskuteres og som virkelig kunne være et kompromiss, sa talsmann for Kreml Dmitry Peskov til det russiske nyhetsbyrået RIA

Dette ble senere på dagen avvist fra Ukraina.

– Ukraina er nå i krig med Russland. Modellen kan dermed bare være ukrainsk, og bare med bekreftede sikkerhetsgarantier, sier landets sjefforhandler Mykhailo Podoljak i en uttalelse publisert av kontoret til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det Ukraina ønsker seg er garantier fra en gruppe allierte land i tilfelle fremtidige angrep på Ukraina.

De siste dagene har representer fra begge land kommet med forsiktige, men positive utsagn.

Zelenskyj under nok en videotale 16. mars. Foto: HANDOUT / AFP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også sagt at samtalene med Russland har blitt mer realistiske.

Positive signaler, men lang vei

– Det er alltid en positiv utvikling når man ser at partene nærmer seg hverandre i synet på hva den endelige løsningen kan være, sier Jakub M. Godzimirski.

Han er forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn

– Men det er fortsatt mye som gjenstår på denne listen. Hvorvidt Ukraina skal gå med på å anerkjenne Krim som en del av Russland, og også hva som skjer med de to utbryterrepublikkene.

Forskeren mener Ukraina antagelig vil kreve troverdige folkeavstemninger i disse områdene, hvis de skal vurdere å gi dem fra seg.

Kart over hvilke deler av Ukraina som nå er under russisk kontroll.

– Nå har jo Russland laget seg en korridor fra utbryterrepublikkene til Krim. Tror du Russland vil være villig til å gi slipp på disse områdene igjen?

– Det er et vanskelig spørsmål. Mange ser en russisk korridor mellom utbryterrepublikkene og Krim som et av målene for denne operasjonen.

Godzimirski tviler på at Ukraina vil gå med på en slik korridor, men mener de kan tilby Russland noe annet.

– De kan inngå en avtale med Russland om at de skal fortsette å forsyne Krim med vann og strøm. Det er viktig for Russland. Russland har store problemer med å forsyne Krim med strøm og vann

Kampen om kysten

Russland forsøker nå å ta havnebyen Odesa, helt sørvest på den ukrainske kysten.

Hvis de lykkes kontrollerer Russland hele Ukrainas kyst.

FFI-forsker Kristian Åtland mener det vil være et viktig forhandlingskort for Russland hvis de klarer å ta Odesa.

– Helt åpenbart! Odesa er strategisk viktig. Den viktigste handelsbyen som Ukraina fortsatt kontrollerer. Ukraina har også marinen der.

Åtland ser ikke for seg at Ukraina kan godta noen avtale hvor de mister Odesa, og dermed all tilgang til kysten. NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski ser heller ikke for seg noen slik avtale.

– Det tror jeg ikke kommer til å bli akseptert av Ukraina, sier Godzimirski

– Russland har hele tiden brukt militær eskalering som et virkemiddel for å framtvinge politiske innrømmelser fra Ukraina, sier Åtland.

Begge forskerne er svært usikre på hva Ukraina kan være villig til å gå med på for å få fred.

– Om det blir et Ukraina noe mindre enn det var før denne krigen startet er vanskelig å si, sier Åtland.