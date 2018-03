– Jeg er lettet, sa Hughes etter å ha blitt sjekket av helsepersonell. Han slapp unna med lette skader.

Oppskytingen fant sted lørdag, nær ørkenbyen Amboy i Mojaveørkenen, øst for Los Angeles.

En rekke tekniske problemer gjorde at oppskytingen ble utsatt fra november. 61-åringen, som til vanlig er limousin-sjåfør, bygget om en bobil til utskytingsrampe og utviklet raketten i garasjen.

Uten nedtelling tok han av i raketten. Waldo Stakes, en medhjelper, anslår rakettens fart til 563 kilometer i timen da Hughes utløste rakettens fallskjerm. Han nådde en høyde på 570 meter.

LETTERE SKADD: Hughes slapp unna med lettere skader. Raketten nådde 570 meters høyde. Foto: Matt Hartman / AP

Hughes falt for raskt, og løste ut en ekstra fallskjerm. Han landet med et dunk. Rakettens frontparti ble delt i to.

– Om jeg er glad for å ha gjennomført dette? Ja, det tror jeg. Jeg vil nok merke det i morgen når jeg ikke klarer å stå opp. Men i det minste kan jeg dra hjem nå, spise middag og være hos kattene mine, sa han.

Hughes var blitt kalt tulling både for å bygge rakett og for å hevde at jorda er flat. I forkant hadde Hughes gått høyt ut og slått fast at målet med prosjektet var å bevise at jorda er flat.

Han skulle ta bilder fra 550 meters høyde for å bevise nettopp dette.

Det fikk han ikke svar på, så han planlegger nå å lage en ny rakett, eller «Rockoon» som han kaller det, som skal klare å frakte ham 110 kilometer opp i atmosfæren. Neste oppskyting er planlagt til august.

Holder fast på at Jorda er flat

Det er mye som beviser at forskerne har rett i at Jorda er rundt, men fortsatt tror ikke «Mad» Mike Hughes på det.

Amerikaneren er ikke alene om å tro at Jorda er flat. En rapport fra The Economist viser at interessen for flat jord-hypotesen har økt i USA de siste årene.

Også i Norge finnes det tilhengere av flat jord-hypotesen. En av de er Christian Paaske – blogger, debattant og arrangør av alternativmessen i Stavanger.

JORDA ER FLAT: Christian Paaske har ikke alltid trodd at Jorda er flat, men mener at det er flere bevis som tyder på det. Foto: Privat

Paaske tror at vi er brikker i et spill, at vi mennesker er slaver for en skjult maktelite.

Eliten har som interesse å få oss til å tro at Jorda er rundt, for da kan de kontrollere de svære landområdene utenfor Antarktis i fred.

I intervjuet med NRK i mars, spurte han journalisten;

– Bare se på FN-symbolet, ei flat jord, tror du det er tilfeldig?