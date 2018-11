De to barna skal leve side om side. På et tidspunkt vil de få greie på at de er forskjellige. Bare foreldrene og en liten gruppe forskere vet nå om det er Lulu eller Nana som har blitt beskyttet mot hiv-viruset.

Far er hivpositiv og mor er negativ.

– Far hadde gitt opp alt håp her i livet, fortalte den kinesiske forskeren He Jiankui på en konferanse i Hongkong.

– Nå har jeg fått en beskjed fra ham om at han skal arbeide hardt og tjene penger slik at han kan ta vare på de to barna og moren.

På spørsmål om han har tenkt på hvordan livet til de to søstrene vil bli påvirket av at bare den ene har beskyttelsen, sier He at han ikke kan svare.

MÅTTE FORSVARE SEG: He Jiankui presenterte forskningen under Second International Summit on Human Genome Editing i Hongkong onsdag morgen. Han fikk kritikk for å ha gjort arbeidet i skjul for resten av det vitenskapelige miljøet. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Ville ha gjort det selv

He Jiankui sa at dersom han hadde vært i samme situasjon, og ville ha barn, så ville det barnet ha blitt det første som fikk denne behandlingen.

– Jeg er stolt over det jeg har gjort, jeg har hjulpet mennesker, sier He.

He takker også Det sørlige universitetet for vitenskap og teknologi i byen Shenzhen der arbeidet er gjennomført.

– Ledelsen ved universitetet var ikke klar over det jeg arbeidet med, sa He

Nå skal forskergruppen følge barna tett i de neste 18 årene.

– Jeg håper at de også som voksne vil godta denne nærgående medisinske oppfølgingen, sa He.

Det er ikke klart om genredigeringen vil få andre konsekvenser enn det tiltenkte, å gi beskyttelse mot hiv.

GENREDIGERTE EMBRYOER: Bildet er tatt i laboratoriet til He Jiankui i oktober i år. Det viser en mikroplate med embryoer som har blitt genredigert. Hvert embryo kan potensielt blir et fullverdig menneske som vil føre den nye egenskapen i arv. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Kraftig kritikk

Det den kinesiske forskeren har gjort, er å bruke et verktøy som heter CRISPR-CAS9. Verktøyet gjør det mulig å endre gener, ta vekk gener eller legge til gener.

Les mer: Kinesiske forskere hevder å ha genredigert tvillingsøstre

En sjelden variant av genet CCR5 har vist seg å gi mennesker immunitet mot infeksjon fra hiv-viruset. Det er denne varianten, som heter Delta-32, en av jentene har fått to eksemplarer av.

Den andre jenta har bare fått én kopi av genvarianten, og er med det ikke beskyttet mot infeksjon, men hun er genredigert, noe som kan få ukjente konsekvenser.

Ved å bruke denne metoden, så har forskeren endret arvematerialet til jenta. Det betyr at egenskapen går i arv, og at dersom hun senere får barn, så vil disse barna også ha den samme beskyttelsen mot hiv. De vil sannsynligvis også arve de potensielle komplikasjonene fra redigeringsprosessen.

BEKLAGET AT DE BLE KJENT: He Jianku startet presentasjonen med å komme med en unnskyldning om forskningen ble lekket til media før den ble sendt inn for publisering i et vitenskapelig forum. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

– Hvorfor valgte du å gjøre dette, når det er enighet i det vitenskapelige miljøet om å ikke endre på arvematerialet på denne måten? var ett av spørsmålene He fikk.

Han svarte ikke på spørsmålet, men tidligere denne uken har han sagt at forskningen har kommet fram til dette punktet, og at noen ville ha gjort det, så hvorfor ikke han.

Under konferansen ble det gjentatte ganger hevdet av andre forskere at genredigeringen var uetisk, og at den ikke kunne forsvares.