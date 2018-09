Forsker om Trump: – En plikt å fjerne ustabil president

Etter at The New York Times publiserte en usignert kronikk med tittelen «Jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen» har nyhetsmedier over hele USA forsøkt å forklare hva som nå foregår i Det hvite hus.

I kronikken beskrives Trump som en leder uten moral som stadig skifter mening og som har stor sans for diktatorer og autoritære ledere.

Avisen beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen».

Ifølge kronikkforfatteren ble det innad i regjeringen snakket om å få Trump avsatt fordi han er uskikket som president. Men man skal ha gått bort fra dette fordi man ikke ønske forårsake en konstitusjonell krise.

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk.

– Vedkommende som har skrevet kronikken mener åpenbart at hun/han er en slags helt som prøver å redde situasjonen fra en president som ikke er stabil. Det blir helt feil. Både jeg og mange statsvitere med meg mener at dersom du jobber for en president som du mener er ustabil og farlig, er det din plikt å fjerne denne presidenten, sier Hilde Eliassen Restad førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk til NRK.

Restad mener det er en schizofren kronikk der man på den ene siden sier man er fornøyd med politikken de har fått gjennomført f.eks. på skattekutt, mens man samtidig sier at man jobber med en ustabil og farlig president.

Grunnlovens vokter

– Det er kronikkforfatteren og hans kollegers plikt å fjerne en president som ikke er skikket til å styre. Da må man få satt i gang det 25. grunnlovstillegget som handler om å fjerne en president som er uegnet til å være president. Eller man kan si opp jobben offentlig og gå til kongressen og opplyse om hvorfor ikke Trump bør være president, sier Restad.

I kronikken kommer det frem at medarbeidere gjør alt de kan for at Trump skal fremstå i et best mulig lys og at de prøver å hindra at han gjør store feil.

– Det er åpenbart at administrasjonen vil strekke seg ekstremt langt for å beholde Donald Trump som president, men ved å hindre han i å gjøre de verste tingene så er de delaktig i en konstitusjonell krise. Det skjønner han/hun åpenbart ikke selv og det er et enormt problem, mener Restad.

Mens spekulasjonene raser i amerikansk media og sosiale medier om hvem som står bak kronikken, går konservative medier langt i å stemple forfatteren som en forræder.

Breitbart News, som tidligere ble ledet av sparkede rådgiver Steve Bannon, mener vedkommende er en representant for «den dype staten», som forsøker å ødelegge for presidenten.

Redde sitt eget skinn

Restad stiller spørsmål ved hva som er hensikten med kronikken.

– Dette vil bare få Donald Trump til å bli enda mer gal, Det er to ting som kan få det republikanske partiet til å stå opp mot Trump. Det ene er hvis han taper mellomvalget, det andre er hvis Robert Muller kommer med konklusjon på lovbrudd fra Trump sin side.

Restad tror ikke det vil ta lang tid for det kommer ut hvem som har skrevet kronikken. For det er ingen som makter i holde ting hemmelig i dagens administrasjon.

– Det kan jo være en som tilhører det tidligere republikanske etablissementet og eliten og som også ønsker å være med etter Trump. At det handler om å redde sitt eget skinn, sier Restad til NRK.