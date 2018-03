Forsker om Nord-Korea-besøk i Stockholm: – Sverige har ekstremt sentral rolle

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho landet i Sverige torsdag kveld, sammen med en delegasjon på fire. I løpet av besøket har han samtaler med blant andre utenriksminister Margot Wallström.

Fredag morgen møtte han også statsminister Stefan Löfven i regjeringsbygningen i Stockholm. Ellers er mesteparten av programmet for besøket hemmelig.

Det blir av observatører satt i sammenheng med det varslede toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.

Opprinnelig skulle utenriksministeren reise hjem lørdag. Fredag ble det klart at besøket forlenges til søndag.

– Noe er på gang

Geir Helgesen tror toppmøtet mellom Nord-Korea og USA blir i Sverige. Foto: NRK

Geir Helgesen er leder for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, og følger utviklingen i Nord-Korea svært tett.

– Hva har det å si at den nordkoreanske utenriksministeren besøker Sverige?

– Han er ikke ofte på farten, derfor er dette svært spesielt. Det understreker at noe er på gang, sier Helgesen.

– Det er viktig å være klar over at Sverige er det vestlige landet som har hatt ambassade lengst i Nord-Korea. Sverige og Nord-Korea har svært tette forbindelser, seier han.

Sveriges statsminister Stefan Löfven møtte USAs president Donald Trump forrige tirsdag i Det hvite hus. Nå kan Löfven ende som tilrettelegger for samtalene mellom Nord-Korea og USA. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Formidler budskap mellom partene

Helgesen mener Sveriges er mer enn en «vanlig» tilrettelegger.

– Sverige formidler også budskap mellom partene, altså Nord-Korea og USA. Jeg vil si at Sveriges rolle er ekstremt viktig, blant annet fordi partene ikke har andre kanaler seg imellom, utenom gjennom FN, sier Helgesen.

– Hva tror du er tema disse dagene i Stockholm?

– Det er vanskelig å si, men jeg tar for gitt at dette er en del av planleggingen av det forestående toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i mai.

Han mener det ikke er tvil om at møtet i Sverige er viktig for at toppmøtet skal bli en realitet.

– Kan bli i Sverige

Sveriges utenriksminister Margot Wallstöm deltok i samtalene den nord-koreanske utenriksministeren. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Dette betyr ikke nødvendigvis at toppmøtet blir i Sverige, men det er jo ingen tvil om at Sverige er i stand til å være vertskap for et slikt historisk møte.

– Samtidig er det svært sjelden en leder i Nord-Korea reiser såpass langt for å delta på et møte. Men når vi nå altså ser at utenriksministeren er i Sverige for å, må vi anta, planlegge møtet, har jeg mer tro på at Sverige blir vertsland enn jeg hadde før, seier Helgesen.

Han tror bestemt at toppmøtet blir en realitet.

– Mange har uttalt stor støtte til dette møtet, og Trump har behov for en internasjonal suksess, sier han.

Fredag ble det kjent at Sør-Korea og USA planlegger å nedskalere og korte ned på sine årlige felles militærøvelser. Øvelsene Key Resolve og Foal Eagle holdes hver vår, og møtes som regel med kraftige reaksjoner fra Nord-Korea.

– Dette er et klart og viktig tegn på at man ønsker å få dette toppmøtet gjennomført. Vi vet at Nord-Korea ser på øvelsene som forberedelser til krig. Dette er første gang USA og Sør-Korea har besluttet å trappe ned på øvelsene sine, sier Helgesen.