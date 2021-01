Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En oppgradering av produksjonen forsinker leveransene av vaksine fra Pfizer/Biontech. Før helgen varslet også AstraZeneca at leveransene på 100 millioner doser første kvartal blir betydelig lavere.

Selskapet har problemer med produksjonskapasiteten ved en europeisk fabrikk.

Italia er hardt rammet av pandemien og statsminister Conte var i kontakt med ledelsen i AstraZeneca i helgen. Da fikk han vite at leveransene i første kvartal blir langt lavere enn det avtalte volumet på 8 millioner doser.

Under halvparten, 3,4 millioner doser, vil nå fram til Italia i årets tre første måneder.

Italia må bremse vaksineringen, frykter landets statsminister. Her vaksineres en helsearbeider ved Spallanzani sykehuset i Roma. Foto: ANDREA SABBADINI / AFP

– Dette er bekymringsfullt, skriver Conte på sin Facebook-side. Han er opptatt av at de reduserte leveransene fra Pfizer/Biontech rammer land som Italia hardt, fordi de har en rask utrulling av vaksine.

– Regionene i Italia må nå sette ned vaksinasjonstakten for at de som allerede er vaksinert med første dose, skal sikres nummer to, skriver Conte.

Han skriver at det er enda mer bekymringsfull at AstraZeneca varsler en 60 prosent reduksjon i leveransene av sin vaksine til Italia i første kvartal.

Ifølge Conte er Italias vaksinasjonsplan utarbeidet på grunnlag av kontrakter inngått med vaksineprodusentene.

Liten, men viktig. En flaske med vaksine vises fram på eldresenteret Don Orione i Roma. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Kontraktsbruddene påfører Italia enorm skade, med direkte innvirkning på folks liv og helse. Vi vil bruke juridiske virkemidler for å kreve at forpliktelsene i kontraktene overholdes, skriver Conte.

Utrullingen i Europa må gå raskt, krever Conte i denne twitter-meldingen.

Den svensk-britiske AstraZenecas vaksinen er viktig for Europa. Landene der får relativt sett færre doser av den amerikansk-tyske vaksinen Pfizer/Biontechs enn det USA og Storbritannia får.

Derfor har AstraZeneca vaksinen, som ventes å bli godkjent av EU om en ukes tid, en helt sentral rolle å spille i vaksinasjonsprogrammene i Europa.