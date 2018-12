Forrige oppskytning gikk dårlig – nå prøver russerne igjen

Klokken 12.30 norsk tid i dag fyrer bakkemannskapet ved rombasen Baikonur opp 20 rakettmotorer. Går det som det skal, vil romfartøyet Sojus MS-11 nå fram til riktig bane rundt jorden omtrent ni minutter senere. Målet er den internasjonale romstasjonen.

Det er mye som kan gå galt med raketten og romfartøyet som begge bærer navnet Sojus. Det har det med å gå bra, russerne har brukt dette utstyret i lang, lang tid. Likevel er det bekymringer knyttet til kvalitetskontroll.

De to siste gangene russerne har tent rakettene i en Sojus for å sende mennesker opp i rommet, så har enten raketten eller romfartøyet hatt alvorlige feil.

LAGD MED DRILL: Hullet i romfartøyet Sojus MS-9 ble forsøkt skjult av teknikerne som lagde det ved en feil. Foto: Nasa

Hull i skroget

I juni i år gikk oppskytningen bra. Tre mennesker ble tilsynelatende trygt levert til romstasjonen med fartøyet Sojus MS-9. Først i ettertid ble det klart at turen kunne ha gått dårlig. Etter et merkelig trykkfall i romstasjonen, ble det oppdaget et hull i det tilkoplede romfartøyet.

Hullet var tilsynelatende lagd med en drill, og forsøkt dekket til med lim. Limet løsnet plutselig, og lot deler av atmosfæren slippe ut i rommet.

Etterforskningen avdekket at en tekniker hadde lagd hullet ved en feil. Teknikeren unnlot å melde fra og forsøkte å skjule det. Sikkerhetsinspeksjonen av fartøyet før oppskytning avdekket ikke den skjulte feilen.

Bøyd bolt

Neste tilfelle av dårlig håndverk fikk dramatiske konsekvenser. Under oppskytning av Sojus MS-10 i oktober ble ferden avbrutt etter bare to minutter. Besetningen overlevde fordi nødraketter i romfartøyet greide å skille det vekk fra hovedraketten.

Les mer: Romrakett med dramatisk naudlanding

Folk på bakken kunne se at noe hadde gått veldig galt. Én av de fire hjelperakettene hadde slått inn i siden på hovedraketten og lagd et stort hull.

NØDLANDET: Sikkerhetssystemet fungerte 11. oktober. Besetningen i Sojus MS-10 landet 19 minutter etter at rakettmotorene ble tent. Foto: HANDOUT / Reuters

Etterforskningen viste at en bolt hadde blitt bøyd da hjelperaketten ble montert til hovedraketten. Det ble ikke oppdaget i sikkerhetskontrollen.

Den bøyde bolten sørget for at hjelperaketten ikke ble skilt vekk fra hovedraketten på riktig måte. Hullet den lagde førte til en stor lekkasje som sendte raketten ut av kurs.

Mye på spill

Dagens oppskytning er viktig ikke bare for russerne, men også for alle de andre partnerne i romstasjonsprosjektet.

Sojus-raketten er det eneste verktøyet de nå har for å kunne nå opp i rommet. Dersom det ikke virker, så må stasjonen forlates. Uten mennesker om bord, er det bare et tidsspørsmål før stasjonen må regnes som tapt.

SKAL VÆRE BRA NÅ: Bæreraketten med romfartøyet Sojus MS-11 i spissen blir fraktet til oppskytningsplattformen i Kasakhstan 1. desember. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Det lagt flere tiår med arbeid, og omtrent 150 milliarder dollar ned i romstasjonen. Etter planen skal den være i drift i minst åtte år til.

Det er ikke ventet at amerikanerne vil ha sine to nye romfartøy klare til bruk før sent neste år, og kineserne har på grunn av amerikanske lovgiving ikke mulighet til å koble seg til stasjonen.