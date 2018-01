Forlatt spedbarn gjenåpner «babyboks»-debatt i Danmark

Tirsdag morgen ble en nyfødt jente funnet forlatt ved en parkeringsplass i København. Den nyfødtes helsetilstand beskrives som kritisk, og hun er innlagt på sykehus.

DYPT TRAGISK: Flemming Møller Mortensen i partiet Socialdemokratiet, vil bygge «babybokser» i Danmark. Foto: Steen Brogaard / Folketinget

Hendelsen gjenåpner den danske debatten om såkalte «babybokser» eller «babyluker» – innretninger der foreldre anonymt kan levere barn de ikke ønsker, i stedet for å etterlate dem ute.

– Vi har foreslått at man forsøksvis lager «babyluker», noe man har i mange andre land, én på Rikshospitalet og én i Skejby. Det koster bare rundt én million kroner å etablere og drive, sier helsepolitisk talsperson i det danske partiet Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, til avisen BT.

Mortensen kaller hendelsen tirsdag morgen for dypt trist og tragisk.

FORLATT: Et spedbarn ble funnet ved en parkeringsplass i København tirsdag morgen. Foto: Ole Carlo Petersen / DR Nyheder

Debatt

For bare to uker siden ba helseminister i Danmark, Ellen Trane Nørby (V), Etisk råd om å vurdere forulemper og ulemper ved å etablere de såkalte «babyboksene» i Danmark. Det skjedde etter at partiene på Folketinget i fjor diskuterte innretningen.

«BABYLUKE»: En slik luke finnes på mange tyske sykehus. Nå går debatten på nytt i Danmark. Foto: Ina Fassbender / Reuters

I fjor lå det lenge an til politisk flertall for boksene i Folketinget. Arbeiderpartiets søsterparti, Socialdemokratiet, gikk sammen med Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti inn for å innføre en forsøksordning med «babyluker».

Men til slutt tråkket Dansk Folkeparti på bremsen, og i stedet ble det satt av penger til en utredning av innretningen.

Den danske Jordmorforeningen har vært ute og advart mot boksene. Jordmødrene frykter at de vil få flere kvinner til å levere fra seg uønskede barn.

I Tyskland har foreldre siden år 2000 hatt mulighet til å levere uønskede spedbarn i det som i Tyskland kalles en «Babywiege». Ifølge Danmarks Radio er det siden den gang lagt over 500 uønskede spedbarn i lukene.

Jordmorforeningen positiv

Politisk leder i Den norske Jordmorforening og jordmor i 35 år, Kirsten Jørgensen, har selv sett hvordan en babyboks på et sykehus i Tyskland fungerer. Jørgensen er positiv.

POSITIV: Politisk leder i Den norske jordmorforening, Kirsten Jørgensen, har vært jordmor i 35 år. Foto: Den norske jordmorforening

– Umiddelbart tenker jeg at det jeg så i Tyskland den gangen var ganske positivt. I stedet for å bli forlatt et tilfeldig sted, blir jo disse forlatt et sted der de blir funnet, og helsepersonell kan ta vare på dem, sier Jørgensen til NRK.

Hun mener at det ligger tragedier bak de mødrene som går til det drastiske skrittet å forlate barna sine.

– En babyboks vil ikke gjøre det enklere å forlate barnet, men tryggere. Mødre ønsker ikke å forlate barna sine.

Ingen bokser i Norge

I Norge er det siden 1982 ni kjente tilfeller der foreldre har forlatt sine spedbarn. Sist gang i 2007, da et spedbarn ble funnet utenfor det som den gang het sentralsykehuset i Rogaland. Babyen døde samme dag av påførte skader.

I 2002 ble et dødt spedbarn funnet på Konnerud i Drammen av en 49 år gammel mann, som var på skogstur med hundene sine. Turgåeren fant det døde guttebarnet i en Steinhaug. Babyfunnet førte til en omfattende politietterforskning, men barnets foreldre ble aldri funnet.

– Hva tenker du om sånne bokser i Norge?

– Jeg opplever ikke et stort behov i Norge, slik som i Tyskland. Vi har kanskje et litt annet sikkerhetsnett. Likevel har det jo skjedd at man har funnet spedbarn i Norge også, sier Jørgensen.

Hun mener det er viktig at det er nok jordmorstillinger ute i kommunehelsetjenesten til å fange opp gravide og sårbare familier som trenger ekstra støtte og oppfølgning.

ØNSKER TIPS: Spedbarnet som ble funnet i København, var tullet inni dette teppet. Bildet er frigitt av dansk politi, som ønsker tips i saken. Foto: Københavns politi / Twitter

– Gufs fra fortiden

Fenomenet «hittebarnshjul» var utbredt i store deler i Europa fra rundt 1100 helt frem til 1900-tallet. Mange har kritisert ordningen.

I 2012 ville FNs komité for barnerettigheter forby boksene i Europa. Komiteen har kalt «boksene» for et gufs fra fortiden, og mener at praksisen krenker barns rettigheter og får kvinner til å føde barn uten medisinsk tilsyn.