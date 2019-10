Siden det ikke ble noen løsning i natt, fortsetter samtalene i håp om å spikre et avtaleutkast før EU-toppmøtet torsdag, opplyser EU-tjenestemenn til AP.

Irlands statsminister Leo Varadkar sa tirsdag at partene nærmer seg en avtale, men de som håpet å våkne til et brexitgjennombrudd, ble skuffet. Nå sier britiske regjeringskilder til BBC at sjansene er blitt mindre for en avtale før toppmøtet torsdag.

Ireland statsminister Leo Varadkar tror fortsatt på en avtale mellom EU og Storbritannia Foto: Niall Carson / AP

EU-forhandler Michel Barnier har sagt at et utkast må være på bordet onsdag hvis EU-landene skal ha mulighet til å vurdere det før toppmøtet.

Dersom forhandlingene trekker ut og en avtale ikke kommer på bordet, sier tjenestemenn i EU til AP at samtalene kan gjenopptas i neste uke. Da må det kalles inn til et nytt EU-toppmøte, for at Storbritannia skal rekke å komme seg ut av EU innen fristen 31. oktober.

Anti brexit demonstranter foran EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Francisco Seco

Innrømmelser

EU-kilder sier at britene har kommet med flere innrømmelser i spørsmålet om handel over den irske grensa. Ifølge The Guardian skal forhandlerne i prinsippet være enige om at det skal etableres en tollgrense i Irskesjøen, en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May avviste.

En slik løsning kan innebære at den britiske provinsen Nord-Irland fortsatt blir underlagt EUs regler og dermed unngår man en såkalt hard landegrense mot EU-medlem Irland.

Hvis det stemmer at Johnson nå har gitt etter for EUs krav, må han fortsatt stå løpet ut i Parlamentet. Der kan han møte motstand fra det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringen, samt fra mer urokkelige brexit-forkjempere.

Johnson antas da å argumentere for at Nord-Irland under en slik avtale fortsatt vil være juridisk innenfor Storbritannias tollområde.

Hva kan disse herrene godta? EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker (tv) og EUs sjefforhandler, Michel Barnier Foto: YVES HERMAN

Grense til besvær

Den vanskeligste saken er derfor grensen tvers over Irland. Det spørs om de juridiske garantiene Storbritannia kommer med i forhandlingene er tilstrekkelig for EU, slik at en det fortsatt kan være en åpen grense. Det forutsettes i fredsavtalen for Nord-Irland som ble underskrevet langfredag 1998.

Parlaments rolle i Nord-Irland er også viktig. I de siste forslagene fra regjeringen til Boris Johnson skal det lokale parlamentet, Stormont, godta de ordningene som skal innføres for tollinnkreving. Og parlamentet skal hvert fjerde år godkjenne ordningene på nytt.

EUs sjefforhandler, Michel Barnier, nummer tre fra venstre, var på befaring langs grensa mellom Nord-Irland og Republikken Irland i mai i år. Foto: Peter Morrison / AP

Et annet usikkerhetsmoment er holdningen til EUs regler for arbeidsmarked og miljø, som ble akseptert av Theresa Mays regjering, men som Boris Johnsons regjering etter alt å dømme er mer skeptisk til.