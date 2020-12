Foreslår «pandemilov» i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sveriges sosialminister Lena Hallengren la i dag frem forlaget til Sveriges nye «pandemilov». Foto: NTB

Sveriges regjering har lagt fram et forslag om en midlertidig lov som skal gi utvidet fullmakt til å regulere nærings- og samfunnsliv under pandemien.

Kjøpesentre, kulturliv, kollektivtrafikk og andre steder der folk samles skal omfattes av loven.

– Regjeringen foreslår at loven trer i kraft 10. januar 2021. Den vil vare til september 2021, sier Sveriges sosialminister Lena Hallengren.

Loven vil gi regjeringen rett til å vedta flere bindende smitteverntiltak enn i dag.

I Sverige har over 8000 mennesker dødd etter koronasmitte, ifølge svenske folkehelsemyndigheter.

Skal hindre trengsel

Forslaget har vært ute på høring hos over hundre instanser og er nå sendt over til lagrådet. Dette er et organ som vurderer nye lovforslag før de behandles i Riksdagen.

Målet med loven er å hindre trengsel i kollektiv trafikken, på treningssentre og på handlesentre. Loven vil gi mulighet for at myndighetene kan stoppe store ansamlinger og fester, eksempelvis større bryllup.

– De regionale myndighetene kommer til å få forsterkninger i budsjettene for å kunne håndtere dette så snart som mulig. Den som bryter reglene kan få bot, sier Hallengren.

Begrensninger av åpningstider og antall ansatte på jobb er blant tiltakene det nå åpnes for. I «svært alvorlige situasjoner» kan bedrifter bli pålagt å stenge.

Bekymret for næringslivet

Målet er å gi myndighetene bedre mulighet til å innføre tiltak mot smittespredning, uten å ramme virksomheter som kan drive trygt. Det er stor forståelse for at det kan bli nødvendig med strengere tiltak, men det er også bekymring for at næringslivet kan bli hardt rammet.

Opposisjonen har derfor bedt om at retten til økonomisk kompensasjon kom tydeligere fram.

Nye tiltak fra regjeringen må legges fram for godkjenning i Riksdagen innen to uker.

