Foreldrenes kamp for sønnen er over: Nå må Charlie (10 md.) dø

I mars i år møtte Chris Gard og Connie Yates for første gang i retten for å kjempe for at deres alvorlig syke spedbarn Charlie fremdeles skulle holdes i live.

Legene ved det anerkjente barnesykehuset Great Ormond Street mente den vesle gutten ikke hadde noen sjanse til å overleve uten hjelp til å puste, og mente derfor det var best for ham at respiratoren ble koblet fra.

Onsdag konkluderte De europeiske menneskerettighetsdomstolen med at ytterligere behandling «vil fortsette volde Charlie betydelig skade», og dermed er saken endelig avgjort, melder BBC.

Det betyr at Charlie ikke lenger skal holdes kunstig i live. Foreldrene har kjempet for å få lov til å ta med sønnen til USA der en lege ønsker tilby Charlie eksperimentell behandling.

Har samlet inn 1,3 millioner pund

Gutten var tilsynelatende frisk da han ble født, men begynte å vise symptomer da han var rundt åtte uker gammel. Han er en av bare 16 barn i verden som har en sjelden variant av en mitokondriesykdom. Sykdommen rammer musklene, nyrene og hjernen.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener Charlie «ble utsatt for vedvarende smerte, lidelse og stress» og at å gjennomgå eksperimentell behandling «uten utsikt til suksess ... ikke vil være et gode». Domstolen mener foreldrenes ønske om videre behandling er ulovlig.

For fire måneder siden opprettet Gard og Yates en innsamlingskampanje som skulle finansiere behandlingen i USA. Før saken kom opp i britisk Høyesterett i april hadde kampanjen samlet inn mer en 1,3 millioner pund, og mer enn 83.000 mennesker hadde donert penger.

På innsamlingskampanjens nettside har Charlies mor, Connie Yates, tidligere antydet hva som nå vil skje med pengene ettersom det ikke blir noe av behandlingen, skriver The Independent.

Vil hjelpe andre barn

Foreldrene ønsker å opprette en veldedig organisasjon til støte for barn som lider av myelodysplastisk syndrom.

«Hvis Charlie ikke får denne sjansen vil vi sørge for at andre uskyldige babyer og barn kan bli reddet», skrev Yates, ifølge avisen.

Charlies tilstand og foreldrenes kamp for sønnen har de siste månedene fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Da Verdibørsen på P2 omtalte saken tidligere denne måneden var Janicke Syltern gjest. Hun er overlege ved barn- og nyfødtintensiv og medlem av klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Ved intensivbehandling av barn er det viktig at vi spør oss om vi gjør godt. Intensivbehandling, inkludert kunstig pustestøtte, er en stor påkjenning. Når vi utsetter et barn for intensivbehandling er det med mål om at det skal være noe godt i andre enden av tunnelen. Er det ikke det, så plager vi bare barnet, og det har vi ikke lov til sa Syltern.

Det er nå ventet at lille Charlies respirator vi bli koblet fra en av de nærmeste dagene.