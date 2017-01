Foreldreløs 16-åring på vei til USA: Må trolig vente 90 dager

Mange reisende, også med gyldig visum, har blitt anholdt på flyplasser i USA i påvente av utsendelse, noe som har ført til demonstrasjoner ved en rekke flyplasser i USA. I dag avgjorde en føderal dommer i New York at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.

The New York Times har møtt Sardar Hussain (16) fra Afghanistan i Jakarta i Indonesia som om få dager skulle sette seg på et fly til USA. Men før helgen hørte han at Trump kom til å innføre innreiseforbud for flyktninger og borgere fra en rekke muslimske land, og situasjonen ble en annen.

Han er ifølge NY Times blant anslagsvis 110.000 mennesker som står i kø for å bli behandlet for gjenbosetting i USA i løpet av året. Mange nær ved å sikre seg plass, etter mange års venting og etter å ha gått gjennom stegene i USAs omfattende screening-prosess.

90 dager

Flere må vente enda lenger når de nå blir nektet innreise til USA i minst 90 dager, uten forsikringer om hva som kommer til å skje etter det.

Det er ikke bekreftet hvilke land som har innreiseforbud i USA, men et tidligere lekket utkast nevner sju muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Reisende fra disse landene får ikke slippe inn de neste 90 dagene inntil nye regler og kontroller av flyktninger er på plass, heter det i presidentordren Donald Trump signerte fredag.

Trumps formål med de omfattende endringene er å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

– Føler meg diskriminert

Virkningen av Trumps forbud mot flyktninger og statsborgere fra minst sju land, merkes godt i Storbritannia, skriver nyhetsbyrået AP.

– For første gang i mitt liv føler jeg meg diskriminert, sier Nadhim Zahawi, en britisk lovgiver som ble født i Irak, til nyhetsbyrået AP.

Han har vært medlem av parlamentet siden 2010. Nå har advokater forsikret om at han ikke vil være i stand til å reise til USA etter at innreiseforbudet ble innført.

Han sier at sønnen, som studerer i USA, ikke kan reise til Storbritannia uten å måtte vente minst 90 dager før han kan returnere til USA.

– Aner ikke om jeg kan reise tilbake

Folk med gyldige visum har blitt nektet adgang på flyplasser, og situasjonen er dermed også usikker for mange USA-bosatte utlendinger.

Syriskfødte Kinan Azmeh har bodd i USA de siste 16 årene og er på konsertturné i Midtøsten hvor han blant annet skal spille sammen med den kjente cellisten Yo-Yo Ma. Han sier til nyhetsbyrået AP at han ikke aner om han kan komme tilbake.

– Jeg vet ikke hva som skjer. New York er like mye hjem for meg som Damaskus. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal reagere, sier han til AP.

På JFK-flyplassen i New York var minst 2000 demonstranter samlet i protest mot ordren lørdag, og det ble meldt om store demonstrasjoner i på flyplassene i Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco og Dallas.