I rettsdokumentene står det ifølge avisa The Guardian at barnearbeiderne levde i ekstrem fattigdom, og at de ble betalt to dollar dagen for arbeid som var svært utmattende. De gravde etter kobolt i tunneler under jorden i timevis, og flere ganger falt tunnelene sammen slik at barn ble drept eller fikk livsvarige skader.

Kobolt brukes i oppladbare batterier til blant annet smarttelefoner og elbiler.

Apple, Google, Tesla, Microsoft og andre internasjonale selskaper er medskyldige fordi de ikke gjorde noe med situasjonen, mener familier og barn som saksøker teknologigigantene.

En gruvearbeider er på vei inn i en tunnel i Shinkolobwe-gruven sørøst i den Demokratiske Republikken Kongo. Flere av familiene som saksøker Apple, Microsoft, Google og andre internasjonale selskaper mener at slike tunneler har rast sammen og drept barna deres. Foto: SCHALK VAN ZUYDAM / Ap

– Medskyldige

I alt er det 14 familier og barn fra den Demokratiske Republikken Kongo som saksøker de internasjonale selskapene ved hjelp av menneskerettighetsfirmaet International Rights Advocates i Washington DC.

Familiene mener at barna deres har blitt drept eller alvorlig skadd mens de jobbet i gruver der det utvinnes kobolt. Blant de som saksøker er også barn som selv har jobbet i gruvene og som ønsker oppreisning for skadene de har fått.

Kobolt på vei ut fra en gruve, før den skal raffineres og eksporteres. Foto: SAMIR TOUNSI

Det er stor etterspørsel etter kobolt, fordi det er mange vil kjøpe billig, håndholdt teknologi som for eksempel smarttelefoner. De siste fem årene har etterspørselen etter kobolt blitt tre ganger så stor.

– Har tjent godt på barnearbeid

Familiene som saksøker teknologiselskapene mener at barna deres jobbet ulovlig i gruver som blant annet er eid av et britisk gruveselskap som heter Glencore. Ifølge søksmålet selges kobolt fra disse gruvene til en forhandler i Brussel, som selger videre til Apple, Google, Tesla, Microsoft og Dell.

Apple, Google, Dell, Microsoft og Tesla skal ifølge rettsdokumentene ha visst om og hatt spesifikk kunnskap om at kobolt de bruker i sine produkter har blitt produsert ved hjelp av barnearbeid. Familiene mener derfor at selskapene er medskyldige.

Ifølge The Guardian mener familiene at selskapene har nok makt og ressurser til å undersøke og regulere arbeidsforhold i produksjonen av kobolt, men at de har unnlatt å gjøre dette. Familiene mener derfor at selskapene har bidratt til at barn har blitt skadd og mistet livet, og at de har tjent godt på den ulovlige bruken av barn i gruvedriften.

Gruvearbeidere sorterer mineraler ved Lubumbashi i den Demokratiske Republikken Kongo. Landet er den største produsenten av kobolt i verden. Her produseres 67 % av det etterspurte metallet. Foto: SAMIR TOUNSI

Få svar fra teknologiselskapene

Apple, Google og de andre selskapene har blitt kontaktet om søksmålet, men skal foreløpig ikke ha svart på beskyldningene.

En talsperson for gruveselskapet Glencore i Storbritannia sier at selskapet støtter og respekterer menneskerettighetskonvensjonen. Selskapet sier at det ikke tolererer noen form for barnearbeid eller tvangsarbeid.