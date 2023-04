– Dette kan ingen i verden ignorere: Hvor lett disse udyrene dreper, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han reagerer sterkt på videoen som sirkulerer på sosiale medier.

Videoen ser ut til å vise en russisk soldat som bruker en kniv for å kutte hodet av en ukrainsk soldat.

NRK har ikke verifisert videoen selv.

Screenshot fra video. Foto: Screenshot fra video.

Mannen med ukrainsk uniform ligger på bakken og en kan høre han rope at det gjør vondt, mens en annen mann i uniform kneler over ham og kutter halsen hans med kniv.

Det er grønt gress på bakken i videoen. Derfor antas den å være fra i fjor sommer eller fra nylig, i områder i Ukraina der våren har kommet.

– Vi kommer ikke til å glemme. Og vi skal ikke tilgi, sier Zelenskyj om videoen.

Screenshot fra video. Foto: Screenshot fra video.

Kreml: Grusom video

Talsperson for Russlands president Vladimir Putin kaller videoen grusom, men sier også at det er mye falske nyheter.

– Først av alt må vi forsikre oss om at videoen er ekte, sa Dmitrij Peskov på sin daglige telefonmøte med journalister onsdag.

– Det kan være grunn til å sjekke om den er ekte eller ikke, om dette skjedde, og hvis det skjedde, hvor og av hvem, la Peskov til.

Dmitrij Peskov Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Både FN og EU fordømmer halshuggingen – med forbehold om at videoen er ekte.

EU sier krigsforbrytelser i Ukraina skal straffes.

– Vi har ikke mer informasjon om videoens troverdighet. Når det er sagt, hvis den bekreftes, er dette nok en brutal påminnelse om den russiske aggresjonens umenneskelige vesen, sier talsperson Nabila Massrali.

Flere videoer i omløp

Også store russiske medier omtaler videoen. De fokuserer på talsperson Peskovs poeng om at de kan være falske og at de må verifisere.

Også en annen video som deles på sosiale medier ser ut til å vise halshugging i Ukraina. Der ser det ut til at to halshuggede ukrainske soldater som ligger på bakken ved siden av et ødelagt militærkjøretøy. En stemme sier «De drepte dem. (...) De kuttet av dem hodene.»

Det er heller ikke dokumentert at denne videoen er ekte.

Ifølge CNN skal videoen har blitt tatt nær Bakhmut, byen ukrainske og russiske soldater har kjempet hardt om i mange måneder.

Ukrainas president sier de ansvarlige må stilles for retten.

– Det vil bli tatt juridiske ansvar for alt. Vi må vinne over terroren, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reagerer sterkt på videoene. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Den internasjonale straffedomstolen ICC har sendte arrestordre på Russlands president Valdimir Putin i mars i år.

FNs menneskerettsovervåkningsmisjon i Ukraina kaller videoen for «grusom».

– Vi er forskrekket av særlig grusomme videoer publisert i sosiale medier. En av videoene viser den brutale henrettelsen av en mann som framstår som en ukrainsk krigsfange, den andre viser lemlestede lik av påståtte ukrainske krigsfanger, sier misjonen ifølge AFP.