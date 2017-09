Fordømmer kjernefysisk test

– Nord-Korea har oversett den omfattande internasjonale motstanden mot atomprogrammet sitt, og gjennomført nok ein test, heiter det i ei fråsegn frå det kinesiske utanriksdepartementet. Kinesiske styresmakter fordømmer testen på det sterkaste.

Testen var den sjette – og den kraftigaste – som Nord-Korea har gjennomført, ifølgje ekspertar.

Vil ha streng straff

Presidenten i Sør-Korea, Moon Jae-in, krev «den strengast mogelege straffa» mot Nord-Korea etter prøvesprenginga. Han ber Tryggingsrådet i FN innføre nye straffetiltak mot landet, for at Nord-Korea skal bli heilt isolert.

Den nasjonale tryggingsrådgjevaren i Sør-Korea, Chung Eui-yong seier at han har diskutert sprenginga med kollegaen i USA, H. R. McMaster. Samtalen fann stad rundt ein time etter sprenginga.

Statsministeren i Japan, Shinzo Abe. Foto: KYODO / Reuters

Ønskjer møte i Tryggingsrådet

Også statsministeren i Japan, Shinzo Abe ber om at Tryggingsrådet i FN kjem saman. Han fordømmer prøvesprenginga på det sterkaste. Han seier at han og presidenten i USA, Donald Trump, er samde om å leggje sterkare press på Nord-Korea for å få regimet til å endre politikken sin.

Den franske presidenten, Emmanuel Macron seier at det internasjonale samfunnet må reagere svært bestemt mot det han kallar ein ny provokasjon frå Nord-Korea. Han ber Tryggingsrådet i FN reagere raskt.

Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron. Foto: PHILIPPE WOJAZER / Reuters

Ber om diplomatisk løysing

Styresmaktene i Russland fordømmer Nord-Korea for å skape «ein alvorleg trussel» mot resten av regionen, og seier det vil få alvorlege følgjer dersom landet held fram med å gjennomføre slike testar. Det som har skjedd, viser at styresmaktene i Pyongyang ikkje bryr seg om krava frå Tryggingsrådet i FN.

Samtidig ber Russland om at alle partar i konflikten unngår å provosere, og oppfordrar til å finne ei diplomatisk løysing.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg. Foto: THIERRY CHARLIER / AFP

– Brot på resolusjonar

Generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg fordømmer på det sterkaste at Nord-Korea gjennomført sin sjette kjernefysiske test. Dette er nok eit alvorleg brot på ei rekkje resolusjonar frå Tryggingsrådet i FN, heiter det i fråsegn.

Nato er uroa over at styresmaktene i Pyongyang på denne måten destabiliserer regionen, og dermed er med på å true tryggleiken både regionalt og internasjonalt, heiter det.

Nato ber regimet få i gang dialog med det internasjonale samfunnet, for å finne ei løysing på konflikten.