Fordømmer bruk av kjempebombe

– Dette er ikke krig mot terror, men en umenneskelig krig som på brutalt vis misbruker vårt land som testarena for nye og farlige våpen, sier Hamid Karzai.

Fredag morgen melder afghanske myndigheter at bomben skal ha drept 36 IS-krigere.

Afghanistans tidligere president, Hamid Karzai, fordømmer torsdagens flyangrep. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / Afp

Ikke sivile tap

Ifølge det afghanske forsvarsdepartementet ble et viktig IS-kommandosenter ødelagt under bombeangrepet. En stor mengde våpen som IS hadde lagret ble også ødelagt, og en 300 meter lang tunnel ble lagt i grus, heter det i en uttalelse fra Kabul.

Afghanske sikkerhetsstyrker patruljerer i nærheten av området som ble angrepet torsdag. Foto: Rahmat Gul / AP

Haji Mohammad Sadeq, en eldre stammeleder i Achin-distriktet, forteller ifølge DPA at sivile som holdt til i området nær IS-skjulestedet, «forlot området for lenge siden», mens andre som fortsatt var igjen, var blitt varslet av afghanske styrker via beskjeder i moskeene.

Det lille antallet sivile som var igjen i noen hus, ble fraktet bort av afghanske militærkjøretøy i løpet av ettermiddagen, hevder Sadeq.

Både Sadeq og Malik Mohammad, en annen eldre stammeleder,

bekrefter at ingen sivile ble drept. De to bekrefter også at hulesystemet som IS har benyttet i fjellområdet, ligger unna landsbyene der sivilbefolkningen holder til.

Slått i bakken

– Hele dalen ristet. Jeg har aldri hørt en så høy lyd i hele

mitt liv, sier Qadratullah, en innbygger i Achin-distriktet til

DPA.

Afghanske og amerikanske styrker nær området som ble angrepet torsdag. Foto: Rahmat Gul / AP

– Eksplosjonen var den største jeg noensinne har sett. Området

ble oppslukt av høye flammer, sier Shinwari, en annen innbygger,

til AFP.

Malik Mohammad bor rundt 7 kilometer unna bombemålet.

– Sjokkbølgen fra bomben førte til at glass ble knust i huset og

familien søkte tilflukt i redsel, forteller han.

En annen landsbybeboer, Mohammad Shahzadah, satt ved spisebordet og spiste middag under angrepet.

– Det føltes som å være ombord i en båt under storm. Jeg trodde at det var huset vårt ble bombet. Det tok tid før jeg fikk tilbake hørselen og både vinduer og dører ble ødelagt, forteller Shahzadah ifølge The Guardian.

En afghansk opprører sier til AFP at lokalbefolkningen sammenlignet ristingen i jorda med et jordskjelv. Folk ble slått i bakken og besvimte, sier han. Folk har begynt å dra fra området av frykt for flere bombeangrep, legger han til.

Angrep mot IS

IS etablerte sin tilstedeværelse i Achin i januar 2015. Den

såkalte Khorasan-avdelingen av IS omfatter IS-opprørere både på

afghansk og pakistansk side av grensen, og dette var første gang

IS offisielt hadde opprettet tilstedeværelse utenfor den

arabiske verden.

Angrepet ble utført i samarbeid med afghanske myndigheter, heter

det i en uttalelse fra presidentpalasset i Kabul.