Forbyr skjult kamera-programmer etter terrorspøker

Skjult kamera-programmer er populære på arabiskspråklige TV-kanaler, spesielt under ramadan. Da sender mange kanaler spesialprogrammer på kvelden, når fasten brytes i mange hjem.

Programmene følger en kjent fremgangsmåte. En kjendis blir lurt med på et tilsynelatende uskyldig besøk et sted, før vedkommende blir utsatt for et omfattende og absurd komplott.

Nå har noen av dem gått for langt, skriver BBC.

Et av de største programmene i Irak, «Tanb Raslan» (Raslans skyting), er nå tatt av lufta. Det samme gjelder et liknende program som har fått den engelske oversettelsen «Tony’s Bullet».

Ifølge medietilsynet i Irak har de brutt kringkastingsloven med flere episoder der kjendisene ble lurt til å tro at de ble overfalt, tatt til fange og drapstruet av IS-terrorister.

Besvimer, trygler og ber

I «Tanb Raslan» blir kjendiser invitert av en veldedig organisasjon til å besøke irakiske familier som har flyktet fra Den islamske staten (IS).

I en episode tror Nessma, en 58 år gammel skuespiller, at hun er på besøk hos en internt fordrevet familie utenfor Bagdad. I dette området finnes det fortsatt rester av IS-celler som truer lokale innbyggere og står bak bombeangrep og drap.

En falsk eksplosjon og lyden av skyting skaper full panikk. Så kommer biler fulle av skuespillere utkledd som væpnede jihadister med IS-flagg.

Etter en skuddveksling tar skuespillerne seg inn i huset, binder Nessma fast og setter bind foran øynene hennes. Hun besvimer av frykt, og må vekkes av programlederen. De ga seg imidlertid ikke der.

Episoden fortsetter, og viser at hun får en bombevest trukket over hodet mens hun skriker og ber. Først utenfor huset, der hun tror at det fortsatt skytes vilt, avsløres spøken.

Da besvimer hun igjen.

Alaa Mhawi er et kjent fjes i Irak. Han har 44 kamper for landslaget, og spiller til daglig for Bagdad-klubben Al-Shorta. Foto: - / AFP

I en annen episode er det fotballspilleren Alaa Mhawi som blir lurt på samme måte.

Med bind for øyene og et våpen rettet mot seg trygler han «terroristene» om å få leve.

«Jeg er din bror, jeg er iraker og jeg representerer hele nasjonen,» roper han gråtkvalt.

Mhawi har 44 landskamper for Irak.

Utdrag fra episoden med fotballspilleren Alaa Mhawi.

Får kritikk

Programmet er delvis produsert av den statsstøttede paramilitære koalisjonen Hashd al-Shaabi, som hadde en sentral rolle i å drive IS ut av Irak.

I programmet stiller de selv opp for å kjempe mot jihadistene og redde kjendisene, som en påminnelse om hvordan det kunne ha vært.

Ifølge The Times har programmene fått hard medfart av irakiske TV-seere som mener det er smakløst og upassende å lage underholdning av terrorveldet til IS.

– Scenene er tøffe, men hvis IS hadde vunnet, ville artister ha hatt et mye vanskeligere liv. Det samme gjelder alle irakere, sier en av manusforfatterne, Dargham Abu Rghif, til AFP.

Programleder Raslan Haddad sier ifølge nyhetsnettstedet WION at han hadde flere skremmende triks på lur, men at han var redd for at det ville bli for mye for kjendisene.

– Vårt budskap er at de fordrevne må få vende tilbake. Det andre er at IS ble nedkjempet av våre styrker. Våre styrker ble ofret for å spre sitt budskap, så at artistene må tåle dette, er normalt, sier han.

Ifølge BBC har også et egyptisk program i samme kategori fått kritikk for å ha gått for langt.

Programmet, som ledes av komikeren Ramez Galal, er kjent for å tøye strikken for å lure kjendiser.

I en episode lurte han en gruppe kjendiser til å tro at de befant seg på et synkende skip, og forsterket hele scenen ved å plassere flytende kroppsdeler og en hai i vannet.