Russisk media er ikke sikker på nøyaktig hvilket bilde det er snakk om, ettersom det finnes flere «memer» på internett av Putin angivelig portrettert som nettopp, en «homofil klovn», skriver The Washington Post.

Naturligvis blir det også vanskeligere for landets media å forklare hvilket bilde det er, nå som det har blitt bannlyst.

«Memer» er bilder som er laget for humoristiske grunner, gjerne redigerte og med tekst lagt til på bildet. Slike bilder går veldig ofte viralt og blir delt av hundrevis, noen ganger tusenvis, på sosiale medier.

Ekstremisme-liste

The Moscow Times tror det er dette bildet fra 2013 det skal være snakk om:

Organisasjonen for homofiles rettigheter i London tror det samme:

Nettstedet Gordonua tror derimot det er snakk om et annet bilde, hvor også russlands statsminister Dmitry Medvedev blir latterliggjort:

Humor eller ei, bildet ble beskrevet av russlands regjering som «ekstremisme» og havnet på plass nummer 4.071 på deres liste over bannlyst ekstremistisk materiale. Dermed ble det forbudt å dele bildet.

Politisk motiv

Selv om noen av bildene ser ut til å være laget for humoristiske formål, finnes det god grunn for å tro at det ligger politiske motiv bak.

Slike bilder har nemlig dukket opp med jevne mellomrom de siste årene på grunn av Russlands homo-lov.

Under Putin-administrasjonen ble den kontroversielle loven, som sier at det er ulovlig med positiv informasjon om homofili til mindreårige, vedtatt i 2013.

Det er altså ikke ulovlig å være homofil i Russland, men offentlig affeksjon mellom likekjønnede blir ofte sett på som en type «propaganda».

Loven utløste kraftige reaksjoner fra menneskerettighetsorganisasjoner og LHBT-organisasjoner.

Samme år vedtok nasjonalforsamlingen også å forby homofile fra å adoptere.

Denne veggen i Litauen var tidligere prydet av graffiti der president Putin og amerikas president Donald Trump kysser. Bildet skal illustrere det tette forholdet mellom de to presidentene, ifølge kunstneren Mindaugas Bonanu. Foto: PETRAS MALUKAS / Afp

Ville bannlyse familiefilm

Loven mot homofil propaganda gjorde også at Disney's nyinnspilling av «Skjønnheten og udyret» fikk 16-års aldersgrense i Russland, til tross for at det er en familiefilm.

Grunnen skal være at en mannlig karakter i filmen har følelser for en annen mannlig karakter. I Norge har filmen fått 9-års aldersgrense.

Den russiske politikeren Vitaly Minolov prøvde egentlig å få filmen bannlyst på grunn av dens «perverse natur».

En talsperson for den russiske regjeringen skal ha uttalt til nyhetsbyrået TASS, at han er sikker på at presidenten ikke tar seg nær av bildene av seg selv som «homofil klovn».