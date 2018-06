Siden mai har myndighetene i Saudi-Arabia arrestert minst 16 personer med beskyldninger om at de har forsøkt å «undergrave rikets sikkerhet».

Statsvennlige medier har stemplet dem som forrædere. Flere av de pågrepne har senere blitt løslatt.

FØRSTE DAG: Psykolog Samira al-Ghamdi kjører til jobb i Jeddah søndag 24. juni 2018 etter at kvinnenes kjøreforbud ble opphevet ved midnatt i Saud-Arabia . I baksetet sitter sønnen Abdulmalik (26). Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Blant dem som fortsatt sitter bak lås og slå er de kjente menneskerettighetsaktivistene Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Iman al-Nafjan og Ibrahim al-Modaimegh, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Aziza al-Yousef har kjørt bil i protest og vært en tydelig stemme for kvinner som har flyktet fra voldelige ektemenn. Noen uker før kjøreforbudet oppheves ble hun arrestert. Foto: FAYEZ NURELDINE / Afp

Aktivisten Loujain al-Hathloul, bloggeren Iman al-Nafjan og den pensjonerte universitetsprofessoren Aziza al-Yousef har lenge kjempet mot kjøreforbudet.

Advokaten Ibrahim al-Modaimegh var også blant dem som ble fengslet i maimåned. Han har lagt sin pensjonstilværelse på hylla for å forsvare mange av kvinnene i rettssystemet.

Saudiske kvinner tester ut kjøreferdighetene med gokart. Saudi-Arabia har lenge vært det eneste landet i verden som har hatt forbud mot at kvinner kjører bil. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Menn bestemmer om kvinner kan reise eller studere

Saudi-Arabia var det eneste landet i verden som frem til 24. juni ikke tillot at kvinner å kjøre bil. Forbudet førte til at kvinnene har vært avhengige av sjåfører, mannlige slektninger og drosjer for å komme seg på jobb, handle eller bare komme seg rundt.

Loujain al-Hathloul ble kjent verden over i 2014 da hun ble pågrepet i et forsøk på å kjøre bil fra nabolandet De forente arabiske emirater inn i Saudi-Arabia.

Saken fikk internasjonal oppmerksomhet den gang, og hun ble løslatt etter to og en halv måned.

Aktivistene har rettet kritikk mot vergesystemet der kvinner trenger tillatelse fra mannlige slektninger for å studere, gifte seg, få pass eller reise.

Aziza al-Yousef har også vært en tydelig stemme for kvinner som er utsatt for vold i hjemmet.

PROTESTKJØRING: 29. mars 2014 kjørte Aziza al-Yousef denne bilen i Riyadh i forbindelse med en kampanje for å trosse kjøreforbudet. Foto: Hasan Jamali / AP

Tror ikke på reelle endringer

Mektige kronprins Mohammed bin Salman regnes for å være pådriveren for at kjøreforbudet nå blir løftet, som en del av hans reformer av det konservative kongedømmet.

Det kongelige dekretet om at kvinner skulle få lov til å kjøre bil, kom i fjor. Lovendringen kan gi den saudiske økonomien og familiene en oppsving fordi flere kvinner dermed i større grad kan få seg jobb.

Bilsalget er forventet å stige med mellom seks og ti prosent så snart kvinnene kan kjøre, ifølge saudiske Gazette.

Myndighetene har også åpnet for at kvinner kan selge biler. Salgsjobber har tidligere vært forbeholdt menn. Tidligere har kronprinsen også åpnet for at kvinner kan dra på fotballkamp, konsert og drive sin egen forretning uten mannens tillatelse.

Menneskerettighetsaktivister advarer imidlertid mot at det som ser ut som modernisering, ikke vil føre til reelle sosiale endringer og frihet så lenge vergesystemet fortsatt eksisterer.

Maram Al-Hazer har fått seg jobb som bilselger, noe som tidligere var forbeholdt menn. Her poserer hun inni en bil under en bilutstilling. Foto: Nariman El-Mofty / AP

– Sminker politikken

– Det er selvfølgelig bra at kvinner igjen får lov til å kjøre bil. Kvinnene har gjenvunnet rettigheter som de hadde før okkupasjonen i Al-Haram i 1979, sier Rania Maktabi, førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

SKJULER POLITIKK: Selv om det er positivt at kvinner får flere rettigheter, sminker det over andre deler av Saudi-Arabias politikk, sier Rania Maktabi til NRK. Foto: Marit Kolberg / NRK

Hun tror dette vil føre til at kvinner i Saudi-Arabia etter hvert vil få enda flere rettigheter.

– Når kvinner overvinner en liten barriere vil det alltid være med på å mobilisere flere som vil kreve mer. Jeg tror at dette også vil påvirke vergesystemet, sier Maktabi.

Maktabi understreker imidlertid at dette skjer samtidig som ytringsfriheten i Saudi-Arabia generelt blir innskrenket, og sier at lovendringen er en del av landets «imagebygging».

– Dette foregår samtidig som myndighetene slår enda hardere ned på opposisjonelle ytringer om hva myndighetene mener. Politikken blir sminket med slike små skritt som at kvinner får lov til å kjøre bil, sier Maktabi.