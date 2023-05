Forbød ransler for å hindre skoleskyting – samme dag skjøt en mor en annen på p-plassen

For mange nordmenn er den amerikanske byen Flint i Michigan mest kjent for vannskandalen for nær ti år siden, hvor det blyforgiftede vannet førte til 12 dødsfall og opp mot 100 syke.



Nå får byen, som har 80.000 innbyggere, overskrifter på grunn av grep myndighetene der tar i håp om å få ned antallet skoleskytinger i landet.

Paradoksalt nok endte den første dagen med forbudet med skyting ved skolen.

En mor skjøt en annen mor på parkeringsplassen utenfor en av byens skoler.

Gjennomsiktige poser

Ifølge Washington Post ble en dyster rekord brutt i fjor, med 46 skoleskytinger. Det finnes ingen sentralisert statistikk, men avisa har sjekket tall tilbake til 1999, året da verden ble rystet av Columbine-massakren, og det har aldri vært så mange tilfeller som i 2022.

Siden Columbine-skytingen, hvor 13 ble drept, har det ifølge Washington Post vært 380 skoleskytinger i landet.

Mandag denne uka kom elevene på skolene i byen Flint uten ryggsekk. De fikk lov til å ha en liten veske til personlige eiendeler, men måtte ha gymtøy og bøker i gjennomsiktige poser.

– Ryggsekker gjør det enklere for elever å gjemme våpen, i lommer, mellom bøker eller under andre gjenstander, står det i et skriv fra skolemyndighetene til foreldre.

Ryggsekkforbudet gjelder ut skoleåret.

Skoleetaten er vel vitende om at dette skaper utfordringer for både elver og foreldre, og at det heller ikke er noen garanti mot skoleskytinger.

– Dette alternativet løser ikke problemet. Våpen kan fortsatt blitt gjemt, også i gjennomsiktige poser, sier skolemyndighetene, ifølge NBC.

Fersk skyteepisode

Samtidig som forbudet ble iverksatt ble byen rammet av en skyteepisode – på parkeringsplassen til en av skolene i Flint.

For det hjelper ikke med gjennomsiktige skolesekker om foreldre har med våpen når de skal hente ungene.

To foreldre havnet i en krangel, som endte med skyting.

En 31 år gammel kvinne er kritisk skadd etter at hun ble skutt av en 27 år gammel kvinne mandag ettermiddag, skriver WNEM.



Krangelen mellom de to foreldrene skjedde samtidig som andre kom til skolen for å hente barna sine.

De amerikanske skoleelevene Sarah, Tala, Hamzah, Lana, Yasmine og Bilal viser fram såkalte skuddsikre skolesekker. Foto: RICK WILKING / Reuters / NTB

Metalldetektorer

Tiltak mot skoleskytinger er ikke noe nytt i USA, flere forsøk er både foreslått og gjennomført.

Gjennomsiktige poser har blitt diskutert flere ganger, og det har også vært snakk om skuddsikre sekker. Seinest i fjor var det et tema, etter skoleskytingen i Texas-byen Uvalde, hvor 21 ble drept, skriver The Dallas Morning News.



Tiltaket som oftest har blitt nevnt, er inngangspartier med metalldetektorer – som på flyplasser.



– Metalldetektorer og gjennomsiktige poser vil mest sannsynlig føre til at barn blir redde og føler seg kriminalisert. Mange av forslagene virker å være lite forskningsbasert, og de kan faktisk undergrave et sunt skoleklima, sa psykologiprofessor Amanda Nickerson til Associated Press i fjor.



Ifølge amerikanske National School Safety and Security Services finnes det ingen sentral oversikt over hvor mange skoler som har metalldetektorer på permanent basis. Noen har det, andre installerer det hvis det av sikkerhetsmessige årsaker er behov for det.

Tragedie i Serbia

Onsdag morgen gikk alarmen i den serbiske hovedstaden Beograd.



Åtte elever og en sikkerhetsvakt ble drept etter at en syvendeklassing begynte å skyte rundt seg på en skole.

– Datteren min var i klasserommet da han begynte å skyte, men kom seg ut. Jeg så sikkerhetsvakten ligge under et bord, og jeg så to jenter med blod på skjortene sine, forteller en far.



Gjerningspersonen, en 13 år gammel gutt, er pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået Tanjug brukte han trolig farens skytevåpen.

Tenåringen hadde ifølge politiet en detaljert plan, inkludert en drapsliste.

– Den mistenkte planla skytingen i en måned og laget en liste over barn han planla å drepe, sier Veselin Milic, politisjef i Beograd.