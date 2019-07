Forbereder seg på dom etter Marokko-drapene

Aktor har nedlagt påstand om dødsstraff for de hovedtiltalte som har innrømmet å ha drept de unge kvinnene. De to skandinaviske studentene var på fjelltur i desember i fjor da de ble funnet brutalt drept i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Fakta om drapene i Marokko Ekspandér faktaboks Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Rettssaken mot 24 terrortiltalte pågår i Salé, nær hovedstaden Rabat. Den har blitt utsatt flere ganger.

Tre menn er tiltalt for å ha utført drapene og risikerer dødsstraff.

En fjerde mann er tiltalt for å ha medvirket, men dro før selve drapene. Aktor har bedt om livstid i fengsel.

En av mennene ble raskt pågrepet etter at hans ID-papirer ble funnet i teltområdet. Deretter ble de tre hovedtiltalte pågrepet på en buss på vei vekk fra området.

En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent opp drapsmennene.

Ytterligere 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin støtte til terrororganisasjonen IS.

En sveitsisk-britisk mann er dømt til ti års fengsel.

I en video sverger flere av de tiltalte sin troskap til IS.

(Kilder: NTB, VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)

Har innrømmet

De tre mennene risikerer dødsstraff selv om Marokko i praksis ikke har henrettet noen siden 1993. For den fjerde hovedtiltalte har aktor krevd fengsel på livstid.

– Jeg drepte den ene, Youness Ouaziyad den andre, mens Rachid Afatti filmet, sa Abdessamad Ejjoud da han forklarte seg under rettssaken i mai.

En 33 år gammel sveitsisk-britisk mann er allerede dømt til ti års fengsel i Marokko i forbindelse med drapene. Han ble ikke dømt for å ha hatt noe med selve drapene å gjøre, men er funnet skyldig i tre forhold: Å ha deltatt i en terrororganisasjon, å ha forsvart terror og for ikke å ha meldt ifra om en kriminell handling.

Totalt har 24 personer vært stilt for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Påtalemyndigheten har bedt om fra 10 til 30 års fengsel for de andre tiltalte, skriver marokkanske chouftv.ma.

Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen var studenter sammen i Bø i Telemark. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Vil ha lest opp brev

Moren til danske Louisa Vesterager Jespersen sier til dansk TV2 at hun ønsker å få lest opp et brev i rettssalen i dag. I brevet beskriver hun sine følelser etter mordet på datteren.

Her skriver hun også at hun ønsker at gjerningsmennene skal få strengest mulig straff. Den danske familien krever i underkant av 10 millioner kroner i erstatning av den marokkanske stat.

Hverken den norske eller den danske familien er tilstede i rettssalen i dag.