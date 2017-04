Forbereder «Soldagen» i Pyongyang

Propagandamaskineriet i Nord-Korea er kjent for å være svært restriktive med hvilke bilder som slipper ut av landet.

Nå har de invitert internasjonal presse til hovedstaden Pyongyang for å vise frem de nøye koreograferte forberedelsene til feiringen av 105-årsdagen til Kim Il-Sung.

Den nye gata i Pyongyang har et titalls leilighetskomplekser. Foto: Wong Maye-E / AP

Forberedelsene til «Soldagen» har pågått lenge, og torsdag åpnet Kim Jong-un en ny gate til ære for sin avdøde bestefar.

Nordkoreanske medier skriver at Kim selv bidro med «en grandios plan» og «vis veiledning» under byggingen, som ble utført av arbeidere som «utkjempet en heroisk kamp».

«Ryomyong gate er ferdigstilt på en glimrende måte, omgitt av den feststemte atmosfæren som stiger over hele landet. Hæren og folket bygget den vakre sosialistiske eventyrgaten, stor som en by, på ett år. Den vil skinne som et eventyrland,» skriver KCNA.

Gaten har også flere skyskrapere, deriblant et leilighetskompleks på 70 etasjer. Disse skal være basert på kunst som harmonerer med regimets ånd, og symbolisere sluttspurten mot «den siste seieren».

Kim Jong-un klippet snoren da den nye gaten ble åpnet. Foto: ED JONES / AFP

Kunstfestival og feiring i gatene

Denne uka har landet også feiret den tradisjonelle kunstfestivalen, angivelig for fulle hus.

Forestillingene er alle til ære for Kim Il-Sung, og omfattet sangere, akrobater, dansere og tre typer sjonglører.

Samtidig er gatene regimet vil vise frem fulle av menn i dress og militæruniformer og kvinner og barn i fargerike kostymer.

I forkant av lørdagens feiring har mange tatt turen til Kim Il-Sungs barndomshjem og statuene av Kim Il-Sung og Kim Jong-il.

Ifølge myndighetene har over 9,2 millioner mennesker besøkt revolusjonsplassen Mangyongdae.

«Hver eneste besøkende flommer over av grenseløs lengsel og ærbødighet for presidenten som viet livet sitt til landets frigjøring og velstand», heter i myndighetenes versjon.

Klart for atomprøvesprengning

En nordkoreansk soldat står vakt ved grensen mot Kina. Foto: ALY SONG / Reuters

Mens hovedstaden gjøres klar til fest er en amerikansk flåte med krigsskip på vei mot den koreanske halvøya.

Nord-Korea skal på sin side være klare til å gjennomføre sin sjette atomprøvesprengning, og har truet med et atomangrep mot USA dersom de ser tegn til aggressjon.

Lørdag er det ventet en enorm militærparade i Pyongyangs gater. Der vil de trolig vise frem modeller av sitt nåværende arsenal og våpen de håper å kunne produsere i fremtiden.

Mens Kim Jong-un bruker enorme summer på militæret og storslåtte feiringer sulter store deler av befolkningen. FN har også kritisert landet for grove brudd på menneskerettighetene og bruken av konsentrasjonsleire.