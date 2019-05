Statsminister Lars Løkke Rasmussen opplever den ene dårlige meningsmålingen etter den andre tre uker før valget 5 juni.

Hans parti, Venstre, sliter.

Danmarks radio spør om han har fått panikk, noe han tilbakeviser.

Bakgrunnen er at den borgerlige statsministeren i dag åpnet døren for det han kaller en tysk modell, samarbeid mellom de borgerlige og sosialdemokratene. Målet er å holde ytterfløyene i dansk politikk i sjakk, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Danmarks radio spør om statsministeren har fått panikk? Partiet til Lars Løkke Rasmussen, Venstre, har dårlige målinger tre uker før valget. Statsministeren åpner for regjeringssamarbeid med sosialdemokratene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løkke Rasmussen frykter en situasjon der han blir avhengig av ytre høyre for å bli sittende.

– Den prisen er jeg ikke villig til å betale for å kunne fortsette som statsminister, sier Løkke Rasmussen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Les også: Innvandringskritiske Dansk Folkeparti i fritt fall før valget

Skremt av ytre høyre

Løkke Rasmussen viser til det han kaller «Youtube-fenomenet» Stram Kurs. Det er på rekordtid blitt et politisk parti som kan få flere representanter valgt inn i Folketinget 5. juni. Det samme gjelder Nye Borgerlige.

Det er for å holde partier som Stram Kurs på avstand, at han nå frir til sosialdemokratenes leder Mette Fredriksen.

– Jeg sier meget klart at jeg går til valg på et borgerlig-liberalt grunnlag. Men jeg tillater meg å dele noen tanker om hva som kan skje, sa statsministeren på en pressekonferanse torsdag.

Løkke Rasmussen fortsatte med å si at det er tendenser i tiden som er blitt forsterket.

– Stram Kurs har vokst fra et «Youtube-fenomen» til et parti med representasjon i Folketinget, fortsatte statsministeren ifølge Danmarks radio.

Ytre høyre partiet Stram Kurs er i medvind før valget 5. juni. Statsministeren frir til sosialdemokratene for å holde Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan borte fra regjeringskontorene i Danmark Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

– Jeg «åpner døren en lille smule på klem» for et samarbeid med sosialdemokratene om regjeringsmakten etter valget, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det var i forbindelse med lansering av en ny bok, «Befrielsens øyeblikk», at Danmarks statsminister delte sine tanker på en pressekonferanse.

– Det er naturligvis noen dilemmaer i dette, men samtidig er det for meg ingen tvil om at det er et riktig forslag. Mye politikk lages allerede inne på midten, sier statsministeren.

Møtt med kald skulder

Statsministerens frieri ser ut til å ha falt på steingrunn.

Partileder for sosialdemokratene, Mette Fredriksen, sier at politisk uenighet umuliggjør en samarbeidsregjering mellom det liberale partiet Venstre og sosialdemokratene.

– Jeg blir nødt til å si at de politiske uenigheter er av en slik karakter at en slik regjering (mellom Venstre og sosialdemokratene) ikke kan komme på tale, sier hun.

Fredriksen er overrasket over invitasjonen, skriver Danmarks Radio.

– Jeg må erkjenne at jeg er forbløffet over utsagnene som kommer fra Lars Løkke i dag, selv om jeg alltid blir glad når det er partier som vil samarbeide, sier Mette Fredriksen.

Mindretallsregjering

Mette Fredriksen sier hun går til valg på en mindretallsregjering.

– Socialdemokratiet går til valg på å danne en sosialdemokratisk mindretallsregjering. Det gjør vi fordi det er ikke ett parti som vi kan regjere sammen med, sier hun.

Sosialdemokratenes leder Mette Fredriksen sier det ikke blir aktuelt å gå i regjering med partiet til statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Partilederen, som seiler i medvind på meningsmålingene, viser til flere viktige saker hvor hun mener at de borgerlige med Venstre i spissen og sosialdemokratene står for langt fra hverandre.

– Danmark er blitt veldig sentralisert som følge av Lars Løkkes kommunalreform. Vi vil ikke være med til ytterligere sentralisering av Danmark. Vi vil gjerne gå den motsatte veien, sier Fredriksen.

Et annet eksempel er pensjonsspørsmålet. Andre områder som viser store forskjeller er økte ulikheter, synet på velferdsstaten - og på «den grønne dagsorden».

– Jeg kan ikke anbefale en regjering med Venstre med de mange uenighetene som skiller oss, sier hun.

NTB skriver at partiene på den røde siden leder på meningsmålingene tre uker før valget med en oppslutning på 54,8 prosent.