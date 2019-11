Det starter med to nøkkelvitner i Kongressen: fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor og George Kent, i USAs utenriksdepartement.

For første gang skal det amerikanske folk få høre direkte fra vitnene. Alle de store TV- kanalene og nettavisene vil sende det som betegnes som den aller viktigste fasen i forkant av en riksrettsprosess.

USAs fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor, på vei til Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hvorfor har Demokratene startet denne prosessen?

Demokratene i Representantenes hus, eller Huset som det også kalles, har startet en rekke etterforskninger for å undersøke om den amerikanske presidenten har misbrukt sin makt ved å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

Grunnen er et varsel om en samtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli der presidenten bad ukrainerne etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Varsleren skal være ansatt i etterretningsapparatet, men lyttet ikke selv til samtalen.

Det hvite hus har frigitt en ikke ordrett utskrift av samtalen.

Presidentene Volodymyr Zelenskyj og Donald Trump møttes i New York i september, men det er telefonsamtalene dem imellom fra tidligere i år som er gjenstand for gransking nå. Foto: SAUL LOEB

Hva kan vi vente oss nå?

Fra i dag kan det amerikanske folket følge med på TV-skjermer og i sosiale medier.

Framover vil vitnene stille for åpent kamera i Etterretningskomiteen i Representantenes hus. Det er Demokraten Adam Schiff som vil lede det hele, og hans republikanske motpart Devin Nunes. De vil få 45 minutter hver til utspørringer før de må bytte. Vitnemålene vil foregå i det største høringsrommet i Huset.

Lederen av Etterretningskomiteen Adam Schiff (D) møter pressen i en pause under en av de lukkede høringene i oktober. Foto: Zach Gibson

Demokratene har plukket ut de vitnene de mener har størst sprengkraft til å starte det hele.

De første vitnene har begge jobbet under både Demokrater og Republikanere. Spørsmålet alle stiller seg er hvorvidt det de sier vil føre til et nytt momentum i saken.

Tidligere USA-ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch (nr. 2 fra venstre) i det hun forlater en lukket høring i Kongressen. Foto: ERIN SCOTT

Både Demokratene og Republikanerne jobber derfor nå iherdig med strategien for denne nye fasen. De to partiene i Kongressen sitter klare til å krige mot hverandre på nett.

Her skal det deles i sosiale medier, det som støtter deres sak.

På fredag stiller den tidligere amerikanske ambassadøren til Ukraina, Marie Yovanovitch.

Hvordan forbereder Trump og Republikanerne seg?

Republikanerne har lagt en plan for å møte Demokratenes påstander. De vil hevde at presidenten gjorde legitime forsøk på å bli kvitt korrupsjon. Ifølge nettavisen Axios har partiet sendt ut et dokument med fire ulike bevis for at Demokratenes argumenter ikke holder til å stille presidenten for riksrett:

1. Sammendraget av samtalen 25. juli viser ikke at det ble stilt noen betingelser eller at det var noe bevis på press.

2. President Zelenskij og president Trump har begge sagt at det ikke var noe press under samtalen.

3. Ukraina visste ikke at USA holdt tilbake sikkerhetsmidler da samtalen ble gjennomført.

4. USAs sikkerhetsmidler gikk til Ukraina i september 2019 uten at de etterforsket Biden.

Det hvite hus har valgt å ikke samarbeide i prosessen. Flere vitner har derfor ikke dukket opp til de innkalte høringene. Noen av disse sakene er tatt videre i rettssystemet, men Demokratene vil trolig ikke vente på disse. De ønsker fortgang i prosessen.

Les også: Nekter å samarbeide i riksrettssaken

Republikanernes fremste talsmann under høringene er nestleder i Etterretningskomiteen, Devin Nunes. Her går han gjennom Statuary Hall på Capitol Hill. Foto: Andrew Harnik / AP

Trump benekter at han har gjort noe galt.

Han forsvarer også på Twitter sin telefonsamtale med den Ukrainske presidenten. En telefonsamtale han gjentatte ganger har kalt «perfekt». Den amerikanske presidenten mener det pågår en heksejakt.

Hvilke konsekvenser kan prosessen få?

I flere uker har Demokratene i Representantenes hus sendt ut stevninger og gjennomført en rekke høringer for å få tak i informasjon relatert til Trumps samtale med Ukrainas president.

De mener de har fått mye informasjon som støtter deres sak.

Vitner har allerede blitt utspurt bak lukkede dører, men offentligheten har fått mye informasjon. I tillegg har flere vitnemål blitt utgitt i skriftlig form de siste dagene. Dermed er det mange som ikke forventer noen store nyheter fra vitnene som nå stiller.

LES OGSÅ: Trosset Trump og vitnet om Ukraina-samtalen

Det Demokratene håper på er at offentligheten vil reagere annerledes nå som de selv får høre fra vitnene.

Men hittil har det vært en prosess delt etter partipolitiske skillelinjer.

Da det for første gang ble stemt over saken i Representantenes hus stemte alle Republikanerne mot å gå videre med prosessen.

En gruppe krigsveteraner foran Trump Tower i New York demonstrerer for at Donald Trump bør stilles for riksrett. Foto: SPENCER PLATT

Hvem er hvem i varslersaken mot Donald Trump?

Hvordan skal det hele avgjøres?

Det er ventet flere vitnemål fremover. Tirsdag offentliggjorde etterretningskomiteen i Huset at de vil høre fra åtte vitner over tre dager neste uke. Alle har før stilt til lukkede høringer.

Demokratene håper fortsatt å bli ferdig med etterforskningene før jul. Det er etterretningskomiteen i Huset som skal legge fram sine funn og anbefalinger, før justiskomiteen til slutt skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot den amerikanske presidenten eller ikke.

Dersom de mener det er grunnlag for å stille presidenten for riksrett skal det stemmes i Representantenes hus om det. Demokratene har flertallet av de 435 setene i Huset.

Men i en riksrettssak kreves det til slutt to tredels flertall i Senatet. Der har republikanerne 53 av 100 senatorer i dag. Derfor er Demokratene avhengig av å få med seg minst 20 republikanere i Senatet.

Det er forklaringen på at få har tro på at prosessen vil føre til at USAs president må gå.

Men dersom folkemeningen endrer seg og flere blir kritiske til Trump, også blant Republikanerne, er håpet til Demokratene at noen vil endre mening. De håper at de republikanske senatorene som har utsatte posisjoner i hjemstatene, vil stemme med dem av taktiske grunner.

På grunn av uenighet om vitner og stevninger vet man ikke hvor lang tid prosessen vil ta. Demokratene håper prosessen skal være over i løpet av 2019.

Onsdag ettermiddag tar den amerikanske presidenten imot den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. Det er ventet at det kan bli et fyrverkeri av en pressekonferanse i etterkant av møtet.

Det blir noen spennende uker fremover. Så får vi se om julefreden omsider vil senke seg over maktbyen Washington D.C.

Den ukrainske kunstneren Daria Marchenko og amerikaneren Daniel Green har sin egen vri på et portrett av Donald Trump. Det er laget av amerikanske mynter: pennies, nickels og dimes. Foto: DON EMMERT / AFP

Meld deg på ukesbrev fra Urix her.