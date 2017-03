Statsminister Li Keqiang varsler at Kina venter 6.5 prosent økonomisk vekst i det kommende året, som er marginalt ned fra fjorårets mål om en vekst i området mellom 6.5 og 7 prosent.

Vekstmålet er viktig først og fremst fordi det sier noe om kinesiske myndigheters egen forventning til økonomien.

Dette er tredje år på rad vekstmålet nedjusteres, og det signaliserer at Kinas økonomi fortsatt er i en nedadgående trend. Veksten har ikke vært svakere i Kina siden 1990.

– Stabilitet er det styrende prinsippet, understreket Li, og signaliserte at kommunistpartiet vil prioritere reformer for å kutte den enorme gjelden i deler av Kinas økonomi, heller enn å forsøke å stimulere økonomien med enda mer lånte penger.

Kina er inne i en følsom politisk tid før høstens partikongress, der over halvparten av medlemmene i partiets øverste organer etter planen skal skiftes ut.

Statsminister Li Keqiang advarer om store økonomiske utfordringer for Kina i tiden fremover Foto: Li Tao / AP

Kinas liksom-parlament

Folkekongressen er Kinas årlige politiske festival, men de 5.000 delegatene har liten reell innflytelse. Viktige beslutninger treffes i partiets styrende organer, og det er minimalt med rom for noen fri meningsutveksling mens møtene pågår.

Li Keqiang understreket gang på gang at president Xi Jinping i oktober i fjor ble utpekt som «kjerneleder», et kinesisk maktuttrykk som kun er gitt 4 kinesiske statsledere siden Mao. Delegatene ble oppfordret til å stille seg lojalt bak Xi og hans lederskap.

Advarer mot proteksjonisme

Kina har bygget sin velstand de siste 40 årene på eksport, og er derfor svært bekymret over bølgen av proteksjonisme som skyller over verden, med Storbritannias Brexit-votering og Donald Trumps valgseier.

Senest tirsdag gjentok Trump at USA har mistet 60.000 fabrikker siden Kina ble medlem av Verdens handelsorganisasjon.

– Kina vil jobbe for en mer rettferdig økonomisk globalisering, var Li Keqiangs beskjed til delegatene, og varslet at Kina vil bekjempe alle former for proteksjonisme og øke sitt nærvær i internasjonale organisasjoner.

Harde ord til Hongkong og Taiwan

I usedvanlig sterke ordelag advarte han også studentene i Hongkong og på Taiwan som jobber for økt uavhengighet fra fastlandet.

I Hongkong avholdes et omstridt valg om bare noen uker, men istedenfor en fri og uavhengig prosess skal byens neste leder utpekes av en komité lojal til Beijing. Byen har en fremvoksende uavhengighetsbevegelse, som i 2014 okkuperte sentrumsgatene i flere måneder.

Samtidig er Kinas forhold til Taiwan dårligere enn på over et tiår etter at uavhengighetspartiet DPP vant valget der i fjor.

– En idé om Hongkongs uavhengighet vil ikke føre noe sted, sa Li til synkron applaus fra den fullsatte salen.