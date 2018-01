I Irland er det forbud mot å ta abort, også om det skulle være noe galt med fosteret. Abortforbudet gjelder også dersom graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Dette har vært nedfelt i den irske grunnloven siden 1983. Men i 2013 ble loven endret. Abort ble tillatt dersom det er alvorlig fare for kvinnens liv.

Konsekvensen av den strenge lovgivningen har vært at tusenvis av kvinner har reist til England for å ta abort der.

Abortloven har vært omstridt siden den kom i 1983 og mange har demonstrert mot den, slik som i Dublin 30. september 2017. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Folkeavstemning

Nå skal folket få avgjøre landets abortpolitikk.

Statsminister Leo Varadkar har tatt til orde for en oppmykning av abortloven i Irland. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

I dag vedtar nemlig politikerne at det skal holdes en folkeavstemning om abortloven, trolig i mai eller juni i år.

Statsminister Leo Varadkar, som er utdannet lege, har tidligere vært for loven, men åpner nå for en liberalisering.

– Jeg forstår også at det kan være omstendigheter rundt graviditeten som ikke kan fortsette, sier han til BBC.

Kan bli som i Norge

Selv om flertallet av befolkningen er katolikker, har det skjedd et stemningsskifte siden abortloven kom inn i grunnloven i 1983.

De siste meningsmålingene tyder på at det er flertall for en endring av loven, som i praksis innebærer at kvinnen kan ta abort innen de første 12 ukene, ikke ulikt slik det er i Norge.

Anti-abortforkjempere demonstrerer utenfor det irske parlamentet 10. juli 2013. Foto: Cathal Mcnaughton / Reuters

Den katolske kirke har ikke like stor betydning på dette området nå, som i 1983. Men mange, særlig i den eldre garde, er for den strenge abortloven.

Det er ennå ikke klart helt hvordan ordlyden blir en folkeavstemning. Men det må en folkeavstemning til for å omgjøre denne loven slik den er nedfelt i den irske grunnloven.

Sikkert er det at spørsmålet vil mobilisere i Irland og at debatten om lovendringen vil være hard.