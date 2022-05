Folk vender tilbake til dagligliv i Kyiv

– Vi har dratt ut et par ganger i det siste. Drukket kaffe og spist lunsj på en lokal kafe som har gjenåpnet. Vi prøver å støtte de få som er i drift, sier Julia Tyurdyo i Kyiv.

Engelsklæreren Julia flyktet fra Donetsk til hovedstaden i 2014. Da landet ble invadert i februar, orket ikke familien å flykte for andre gang.

De ble værende, mens 2 millioner forlot Kyiv. Skolene stengte, både på grunn av sikkerheten og fordi det ikke var nok barn igjen i byen til å fylle klasserommene.

– Alle vennene til min 12 år gamle datter flyktet i vinter, men nå forteller flere at de er på vei tilbake.

12 år gamle Ksenia tilbringer dagene inne, skolen er stengt og vennene har flyktet fra Kyiv. Foto: Juliya Tyurdyo

12 år gamle Ksenia tilbringer tiden med smarttelefonen på rommet sitt. På formiddagen er det hjemmeskole, på kveldene chatter hun med venner, som nå bor spredd over hele Europa.

Selv om mye er vanskeligere enn før invasjonen, har hverdagslivet begynt å vende tilbake til Kyiv. Mor og datter har vært ute og shoppet vårklær.

Ellers er den daglige lufteturen med hunden, datterens eneste anledning til å komme seg ut av leiligheten.

– Vi merker det på trafikkorkene og på at det igjen er umulig å finne en ledig plass på metroen, forteller Julia med et smil. Så må hun avslutte for det er tid for jobb. Hun skal undervise elever spredd for alle vinder i engelsk hjemmefra.

Ba folk om å vende tilbake

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko fortalte denne uken at nesten to tredeler av innbyggerne i byen har kommet tilbake igjen etter å ha flyktet fra krigshandlingene.

– Før krigen bodde det 3,5 millioner mennesker i Kyiv. Nesten to tredeler er tilbake, sa Klitsjko på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ukrainske flyktninger begynte å reise hjem igjen etter at russiske styrker trakk seg tilbake fra områdene rundt hovedstaden Kyiv for å konsentrere seg om en større offensiv øst i landet.

I midten av mars meldte Klitsjko om at omtrent halvparten av befolkningen på 3,5 millioner hadde forlatt Kiyv.

Vil hjem for å plante blomster

Nå ser det ut som om mange har fulgt Klitsjkos oppfordring fra begynnelsen av april..

Matbutikker har vært åpne under hele invasjonen. Nå har restauranter kafeer og barer gjenåpnet. I starten av krigen var alkohol forbudt og det var portforbud etter klokken 20. Nå er dette forskjøvet til 22.

Våren har kommet til Kyiv og mange av byens innbyggere er ute å nyter blomstene. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

– Mange reiser tilbake fordi de må tilbake til jobbene de forlot da de flyktet. Det er vanskelig å finne en jobb andre steder i Ukraina, sier Iryna Babanina på telefon fra Slovakia. Hun flyktet fra Kyiv i slutten av mars, fordi hun ikke lenger hadde noe jobb å få til der.

Nå er kjæresten hennes og hans mor på vei tilbake til hovedstaden. Iryna er usikker på om hun selv skal bli Slovakia, eller vende tilbake.

Hun forteller at det er flere grunner til at folk drar tilbake. Angrepene ser ut til å ha forflyttet seg sør- og vest-over. For mange er det hjemlengselen som blir det avgjørende.

– Min svigermor fikk hjemlengsel. Hvis hun ikke drar tilbake nå, hvem skal da plante rosene i hagen? sier Babanina.

Ifølge FN har 4,8 millioner mistet jobben etter at krigen startet, det er hver tredje arbeidsdyktige ukrainer.

Fraværet av angrep og alle de internasjonale besøkene har ført til at stadig flere begynner å henge i byens parker. Foto: Emilio Morenatti / AP

Folk føler seg trygge når diplomatene vender tilbake

Mange ukrainere fryktet at russerne ville trappe opp krigen 9. mai. Da det ikke skjedde har flere nå bestemt seg for å vende hjem igjen til byen.

Noen av de som kommer tilbake tar seg råd til å spise ute, selv om prisen på dette har økt, som på alt annet.

– Vi har mistet 70 % prosent av gjestene. Portforbudet gjør det vanskelig å rekke å spise ute etter arbeidstid, og mange har mindre penger å bruke på det å spise ute, sier Dmytro Borysov til NRK.

Borysov eier 90 restauranter over hele Ukraina. Blant disse er flere av restauranter i Mariupol og Bucha som har blitt ødelagt av russiske angrep. Andre har blitt stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen

Nå som færre er ute og spiser, forbereder kokkene på restaurantene han driver, mat til sykehus, nødetatene og den ukrainske hæren.

Gjestene har begynt å vende tilbake, men fortsatt blir det meste av maten som lages på restauranten sendt til hæren og sykehus. Foto: Roman Ermenk

Det at Kyiv ikke har vært angrepet over en lengre tid, har gjort at Borysov har gjenåpnet flere restauranter.

– Det at ambassader gjenåpner og at statsledere besøker Kyiv, får folk til å tenke at nå er det tryggere. Så det er flere som drar ut for å spise, sier kokken og restauranteieren Borysov.

Denne uken gjenåpnet blant annet den tyske ambassaden. Også den norske ambassaden skal igjen være i drift, selv om det ikke vil være alle funksjoner som kommer til å være til stede.

Anniken Huitfeldt var på besøk i Kyiv på mandag og var blant annet med på gjenåpningen av ambassaden.