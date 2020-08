– Jeg tror ikke libanesiske myndigheter vil hjelpe oss, men jeg håper likevel.

Michelle står inne i den ødelagte leiligheten sin i Beirut.

Hun og mannen er inne noen få minutter for å hente viktige eiendeler før huset sperres av. Det er frykt for at det kan kollapse. Veggene har tydelige sprekker etter den kraftige trykkbølgen fra eksplosjonen i havna.

Hjemmet til Michelle ble rasert på sekunder av trykkbølgen fra eksplosjonen. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Kanskje kan europeiske land hjelpe oss, håper Michelle.

De to var hjemme da det smalt. De holdt rundt hverandre og kom seg ut, men deres hjem er smadret.

Michelle og ektemannen henter ut noen viktige gjenstander fra den ødelagte leiligheten sin. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Katastrofelandet

Libanon har vært utsatt for den ene katastrofen etter den andre. Folk trodde bunnen var nådd etter at landet har kollapset fullstendig økonomisk i mars i år. Landet kunne ikke lenger betjene gjelden sin. Mange mennesker har mistet jobbene sine.

Koronaviruset har rammet landet mer og mer, med over 5000 registrerte smittetilfeller og 68 dødsfall. Det er spent på grensen mellom Libanon og Israel.

Så langt er 113 funnet døde etter eksplosjonen, og tusenvis er skadd.

– Det var ille, nå er det verre, sier Walid Aoun Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det er til å gråte av. Landet sliter. Hver gang vi kjemper oss et skritt fram presses vi ti skritt tilbake, sier Walid Aoun, som rydder opp glasskår utenfor en butikk.

– Økonomiske problemer hadde vi fra før, nå er det enda verre, sier Aoun. Det er ikke mer å si. Måtte Gud hjelpe oss og Libanon.

Slik så det ut i Beirut før og etter eksplosjonen som skjedde tirsdag 4. august. Maxar Technologies / REUTERS

Tomme kjøleskap

– Det har vært en kampanje på sosiale medier i Libanon i det siste der folk har vist fram de tomme kjøleskapene sine, sier seniorforsker Tine Gade ved Norsk utenrikspolitiske institutt, NUPI.

Hun forteller til NRK at det er valutarestriksjoner i landet nå:

– Folk får ikke tilgang til sparepengene sine. Mange bedrifter har måttet stenge.

En dame i Sidon viser fram det tomme kjøleskapet sitt under en kampanje på sosiale medier mot landets økonomiske kollaps i juni, Foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Landets forhandlinger med det internasjonale pengefondet for å redde landets økonomi har gått i stå.

– Det skyldes intern krangel i den libanesiske delegasjonen, forteller Gade.

Hun mener landet kom til et veiskille i oktober i fjor, da folk på tvers av religioner tok grep mot politikere og korrupsjon i landet. Opp til en million mennesker har i tiden etterpå vært ute i gatene og krevd reformer.

– Men de har ikke klart å komme fram med noen tydelige lederskikkelser eller noen tydelig plattform, sier Gade.

Knuste biler på gata etter katastrofen i Beirut tirsdag. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

