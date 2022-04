Det kan bli et thrillervalg i Frankrike.

Sittende president Emmanuel Macron og høyrenasjonalistiske Marie Le Pen får henholdvis, 28,1 og 23,3 prosent av stemmene.

Det viser den offisielle prognosen, som kom klokken 20.

Det går dermed mot ny valgrunde mellom de to kandidatene 24. april. De neste to ukene skal de to knive om den endelige seieren.

Macron lenge favoritt

Macron og Le Pen gikk begge videre til andre runde i 2017. Da tok Macron en tydelig seier. Også i år har han vært valgets favoritt.

Ifølge beregninger utført av Economist, har Macron 77 prosent sjanse til å vinne.

Han kan i så fall bli den første presidenten på 20 år som blir gjenvalgt.

Sittende president Emmanuel Macron møtte velgere i Touquet-Paris-Plage, nord i Frankrike tidligere denne søndagen. Foto: Thibault Camus / AP

Macron har hatt store utfordringer i løpet av sine fem år som president. I 2018 og starten av 2019 demonstrerte De gule vestene og lagde mye bråk rundt i hele landet.

Så kom koronapandemien i 2020. Nå skaper krigen i Ukraina mye usikkerhet.

Fakta om det franske presidentvalget Ekspandér faktaboks * Første runde i presidentvalget holdes søndag 10. april. Dersom ingen kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre runde 24. april. Der møtes de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. * Tolv kandidater stiller til valg i den første valgrunden. Ifølge de siste meningsmålingene har sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske Nasjonal samling størst sjanse til å gå videre til andre runde. * Valglokalene åpner klokken 8 og stenger klokken 19. I de største byen er valglokalene åpne til klokken 20. Valgdagsmåling ventes å komme klokken 20. * I de oversjøiske territoriene som Antillene og Fransk Guyana, åpnet valglokalene lørdag 9. april. * Det er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike. Kilde: NTB

12 kandidater

Marine Le Pen leder partiet «Nasjonal samling». Hun gjør sitt tredje forsøk på å bli president.

Marine Le Pen, leder i det høyrenasjonalistiske partiet «Nasjonal samling», avgir sin stemme i årets presidentvalg. Le Pen ligger an til å gå videre til en andre valgrunde. Foto: Michel Spingler / AP Foto: Michel Spingler / AP

Totalt 12 kandidater kjemper om å bli den neste franske presidenten. De ti andre ligger for langt bak på meningsmålingene til å nå opp, mente de fleste ekspertene i forkant av valgprognosen.

Lav valgdeltagelse

Søndag klokken 17 var valgdeltagelsen i Frankrike på rundt 65 prosent, ifølge det franske innenriksdepartementet.

Det er lavere enn ved samme tid i forrige presidentvalg i 2017. Også det året var det relativt lav valgdeltagelse.

Parisere gjør seg klar til å avlegge stemme i årets franske presidentvalg søndag ettermiddag Foto: Marit Kolberg / NRK Foto: Marit Kolberg / NRK

Snakker ikke om politikk

Siden midnatt fredag har det ikke vært valgkamp i Frankrike.

Både media og politikerne risikerer saftige bøter hvis de skriver eller snakker om politikk.

Tanken er at de velgerne skal kunne få ta sitt endelige valg i ro og mak.