Fogh Rasmussen: – Vil ha 20.000 fredsbevarende soldater til Ukraina

Over 10.000 mennesker er drept i den over tre år lange konflikten mellom Russland og Ukraina om Øst-Ukraina.

I helgen skal en slik løsning for å få fred i områdene øst i Ukraina diskuteres under en sikkerhetskonferanse i München.

Det er representanter fra Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland som skal drøfte hva som kan gjøres i den svært betente striden.

Putin støtter en fredsoperasjon

Konflikten blusser stadig opp igjen selv om partene har undertegnet flere avtaler om fred og diplomatiske fredsinitiativ ikke mangler.

President Vladimir Putin er enig i at en begrenset fredsbevarende operasjon i FN-regi er bra for Øst-Ukraina. Foto: YURI KOCHETKOV/POOL / Reuters

Det nye er at den russiske presidenten Vladimir Putin også har foreslått en begrenset fredsbevarende operasjon som involverer FN.

Dermed ser mange aktører i Vest-Europa nå muligheter til å ta opp et nytt konkret fredsinitiativ.

Den tidligere Nato-sjefen Anders Fogh Rasmussen er rådgiver for Ukrainas president Petro Porosjenko, han har også har satt i gang arbeidet med den siste rapporten. Der foreslås det blant annet å plassere ut 20.000 soldater for å stagge partene i Øst-Ukraina.

Håper på lokale valg

Rapporten som omtales i forkant av sikkerhetskonferansen er skrevet av Richard Gowan, en ekspert på FN ved Columbia-universitetet.

En krigsfange fra den ukrainske hæren blir tatt hjertelig imot i Horlivka i Donetsk-regionen øst i Ukraina. Dette var et ledd i en fangeutveksling i desember i fjor. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

– Operasjonen med de fredsbevarende styrkene vil trenge en blanding av soldater fra europeiske land, som for eksempel Sverige.

– Også fra land som har erfaring med fredsbevarende operasjoner som Brasil. Og fra land som har Russlands tillit, som Hviterussland, sier Gowan til Reuters.

Han fortsetter med å skissere en plan der styrkene kan være på plass om kort tid.

I så fall kan lokale valg holdes i Øst-Ukraina som er beskrevet i fredsavtalen fra Minsk i 2015.

Nedkjøling påkrevet

Så beskriver den nye rapporten at etter disse valgene er det nødvendig med en periode der et stort antall soldater fra land utenfor Nato stiller for å passe på i en nedkjølings-periode.

Denne perioden er beskrevet som to år fra soldatene er på plass til en stund etter valget har funnet sted.

I tillegg til soldatene anbefales det også at 4.000 politifolk bør kunne ta seg av demonstranter som er misfornøyd med valgresultatet.

10.000 drept siden 2014

Konflikten mellom Russland og Ukraina i denne østlige regionen i Ukraina brøt ut i 2014.

Pro-russiske opprørere viser her frem en av sine stridsvogner i Donetsk. Foto: ALEKSEY FILIPPOV / AFP

Russland invaderte Krim-halvøya, og annekterte den senere fra Ukraina til heftige protester fra verdenssamfunnet.

Opprøret utviklet seg utover sommeren 2014 til full krig. Etter en avtale som ble inngått i begynnelsen av september, fikk de prorussiske separatistene i praksis kontroll over store deler av det folkerike Donbass-området, med byene Donetsk og Luhansk.

Det er rundt 10.000 mennesker som er drept i denne konflikten. Det er stadige trefninger mellom styrkene i disse områdene og fare for å blusse opp til full krig