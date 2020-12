Født 27 år etter at hun ble unnfanget

Selv om Molly Gibson bare er litt over en måned gammel, kunne hun vært født for 27 år siden.

Embryoet ble frosset ned i oktober 1992, og lå nedfryst fram til februar i år da Tina og Ben Gibson fra Tennessee «adopterte» embryoet, skriver CNN.

Tina fødte Molly sent i oktober, og nyheten ble sluppet denne uken etter at alt ser ut til å være bra med den nyfødte.

Lagrer frosne embryoer

Molly har dermed satt det som regnes å være en ny rekord, med 27 år fra befruktning til fødsel. Søsteren Emma hadde den forrige rekorden med 24 år.

– Da vi fikk Emma, var det så utrolig å få en baby. Med Molly er det på samme måte. Det er bare så gøy – at vi står her igjen med en ny verdensrekord, sier Tina Gibson til CNN.

Gibson ble gravid med både Emma og Molly på National Embryo Donation Center, en ideell organisasjon i Knoxville. De to døtrene er også genetiske søsken.

Senteret lagrer frosne embryoer som par ikke skal bruke. Andre par kan så adoptere de ubrukte embryoene.

Etter å ha ligget nedfrosset settes så embryoet inn i livmoren til «adoptivmoren».

Tina Gibson fødte også yngstedatteren Emma fra et nedfryst embryo Foto: Haleigh Crabtree Photography

Ikke lov i Norge

I Norge er det ikke lov med donasjon av embryoer. I den ferske bioteknologiloven er det et krav at 50 prosent av genmaterialet må være eget, altså enten fra mor eller far.

Femårsgrensen for lagring av befruktede egg ble opphevet i den nye bioteknologiloven som kom i sommer.

Nå står det:at «virksomhetene plikter å oppbevare befruktede egg til kvinnen egget skal settes inn i, er fylt 46 år. Virksomheten kan fastsette en kortere lagringstid på bakgrunn av ressurs- og nyttehensyn, men ikke kortere enn 5 år etter egget ble befruktet.»

Var bekymret for alderen

FØRSTE DATTER; Emma Wren Gibson ble født i november 2017. Emrbyoet hadde da ligget nedfrosset i 24 år. Foto: Handout / AFP

Da Tina og Ben Gibson gikk gjennom donorprofilene, hadde de mange valgmuligheter. Blant annet fikk de vite alderen på kvinnen som hadde gitt bort egg, men ikke når embryoet var fryst ned.

Da Tina fikk vite om alderen på embryoet, fikk hun sjokk. Hun fryktet alderen på embryoet skulle minske sjansene hennes til å bli gravid.

Lederen av fertilitetssenteret, Jeffrey Keenan, forsikret henne om at alderen ikke skulle ha noen betydning for utfallet.

I en uttalelse sier han at Emma og Molly er bevis på at embryoer ikke bør destrueres fordi de er gamle.