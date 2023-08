Ukraina opplever den største nedgangen i antall fødsler siden 1991 – året Sovjetunionen gikk i oppløsning.

Årets seks første måneder viser en nedgang på 28 prosent, sammenlignet med 2022.

Det rapporterer det ukrainske analysenettstedet Opendatabot.

«Katastrofalt fall»

– Innen 2030 vil det være 35 millioner av oss, spådde Ella Libanova, direktør av Ptoukha instituttet for demografi og samfunnsstudier, i desember 2022.

I 2021 levde nær 44 millioner mennesker i Ukraina, ifølge Verdensbanken. I 2023 er antallet redusert til 38 millioner mennesker.

De er ofre for russiske angrep og enda flere er på flukt fra krig.

I tillegg dør det stadig flere mennesker av stress, dårlig ernæring og manglende medisinsk behandling, ifølge Libanova:

– Når krigen fortsetter, mister vi mennesker gjennom overdødelighet.

Ella Marlenivna Libanova, direktør for Ptoukha-instituttet. Foto: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies

I tillegg forventet hun et «katastrofalt fall» i antall fødsler i 2023.

Det fikk hun rett i.

Under 100.000 barn ble født

Tjenesten Opendatabot viser at det ble født litt mer enn 135.000 barn i perioden januar til juli 2022.

I 2023 ble det født 96.755 barn i løpet av samme periode.

I snitt blir det født 16.000 barn i måneden i Ukraina. Før krigen lå snittet på 21.000–23.000 barn per måned.

Sist Ukraina opplevde et fall i samme omfang, var i 2015 – året etter at Russland startet okkupasjonen av Krim-halvøya og territorium øst i Ukraina.

Irreversibel trend

En rapport EUs forskningssenter la frem i mars i år viser fire ulike scenarioer, hvor alle viser ned nedgang i folketall de neste 29 årene.

Det mest optimistiske anslaget viser en befolkningsreduksjon på 21 prosent innen 2052.

I det mest pessimistiske scenarioet tegnet av forskerne, mister landet over en tredjedel av sine innbyggere innen 2052.

12, 3 millioner ukrainere var på flukt januar 2023. Av disse hadde 7 millioner flyktet ut av landet.

Rundt 70 prosent av de voksne flyktningene som kommer fra Ukraina, er kvinner, ifølge OECD.

For hver måned flyktningene er borte, øker sannsynligheten for at de ikke flytter hjem igjen, ifølge Libanova. Hun peker på flere årsaker, som jobb, sikkerhet og bolig.

Må føde flere barn

– La oss si, for å ha en enkel gjenoppretting av generasjoner, er det nødvendig for en kvinne å føde 2,13 – 2,15 barn i løpet av livet hennes (i gjennomsnitt), sa Libanova under konferansen med «Ukrainas gjenoppliving etter krigen» som tema.

Til sammenligning lå antall barnefødsler i Norge på 1,41 barn per kvinne i 2022 – det laveste som noen gang er målt i Norge, ifølge SSB.

Men allerede før krigen var Ukraina det minst fruktbare landet i Europa, ifølge det franske instituttet for demografiske studier.

I 2021 fødte ukrainske kvinner om lag ett barn i snitt. I 2022 minket snittet noe og i år vil det synke ytterligere.

– Gud forby at vi i 2023 stopper ved 0,8 prosent, understreket instituttsjefen.