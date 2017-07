FNs sikkerhetsrådet innkaller til hastemøte om Jerusalem

Sverige, Frankrike og Egypt innkaller til hastemøte i FNs sikkerhetsråd, for å diskutere uroen som har blusset opp i de israelskokkuperte områdene.

– Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sier den svenske diplomaten Carl Skau.

Fredag kom det til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder på den okkuperte Vestbredden.

Flere palestinere ble drept og nærmere 400 ble såret.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, der menn under 50 år ble nektet adgang fredag.

Skutt av sikkerhetsstyrker

En palestinsk 17-åring som ble skutt av israelske sikkerhetsstyrker på Vestbredden lørdag, døde noen timer senere av skadene.

Oday Nawajaa ble såret da israelske styrker skjøt med skarp ammunisjon i al-Azariya på den okkuperte Vestbredden lørdag. Han døde senere på kvelden av skadene, opplyser det palestinske helsedepartementet.

En 18 år gammel palestiner ble drept da brannbomben han var i ferd med å kaste mot israelske sikkerhetsstyrker i Abu Dis på Vestbredden, eksploderte i hendene hans, opplyser departementet.

Fredag ble tre palestinere drept og nærmere 400 såret i sammenstøt med israelske okkupasjonsstyrker i Øst-Jerusalem og flere steder på Vestbredden.