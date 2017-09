FNs sikkerhetsråd ber om strakstiltak for å stanse volden i Myanmar

FNs sikkerhetsråd ber om at det umiddelbart tas grep for å stanse volden som har drevet flere hundre tusen rohingya-muslimer på flukt fra Myanmar. Sikkerhetsrådet var samlet til hastemøte i New York onsdag kveld. Det var Sverige og Storbritannia som hadde bedt om møtet for å diskutere konflikten i delstaten Rakhine.

Kina og Russland var på forhånd ventet å motsette seg et forsøk på å få Sikkerhetsrådet til å enes om en kraftig reaksjon mot Myanmar og Aung San Suu Kyis regjering.

Ifølge FN har nesten 380.000 mennesker flyktet over grensa til Bangladesh etter at myanmarske styrker iverksatte en større

militæraksjon i området 25. august. Offensiven ble utløst etter at opprørere fra

rohingya-minoriteten gikk til angrep på politistillinger i

FNs generalsekretær António Guterres ber Myanmar stanse militære angrep på rohingyaene. Han mener den muslimske minoriteten utsettes for etnisk rensing.

– Jeg ber myndighetene i Myanmar stanse militære aktiviteter og voldshandlinger, sa Guterres på en pressekonferanse i New York onsdag.

Han beskriver rapporter om sikkerhetsstyrker som angriper sivile i delstaten Rakhine, som fullstendig uakseptable.

FNs generalsekretær Antonio Guterres Foto: MIKE SEGAR / Reuters

På spørsmål om hvorvidt han er enig i at rohingya-folket utsettes for etnisk rensing, svarer generalsekretæren:

– Når en tredel av rohingya-befolkningen har vært nødt til å flykte fra landet, kan du finne et bedre uttrykk for å beskrive det?

Masseflukt til Bangladesh

Nesten 380.000 rohingyaer har de tre siste ukene flyktet over grensen til Bangladesh, ifølge FN. Masseflukten skjer under en militæroperasjon som ble iverksatt etter at en militant rohingya-gruppe angrep flere politiposter 25. august.

Sikkerhetsrådet holder onsdag kveld et ekstraordinært møte om situasjonen.