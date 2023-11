– Jeg er forferdet over meldingene om angrepet på en kolonne ambulanser utenfor al-Shifa-sykehuset på Gazastripen. Bildene av lik som ligger strødd på gaten utenfor sykehuset er opprivende, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse natt til lørdag.

Fredag ble en ambulansekolonne angrepet, ifølge Gazastripens helsedepartement.

Angrepet skjedde i nærheten av sykehuset al-Shifa, som er det største sykehuset i enklaven.

SÅRET: Palestinere sjekker skadene etter det som blir hevdet å være et israelsk angrep. Foto: STRINGER / Reuters

Hevder ambulansen ble brukt av Hamas

Det israelske forsvaret (IDF) bekreftet fredag kveld at et av deres fly skal ha truffet en ambulanse på Gaza. Israel sier ambulansen ble brukt av Hamas-krigere.

IDF sier i en kommentar at en rekke Hamas-terrorister ble drept i angrepet. De hevder at ambulansen ble brukt av Hamas, mens helsemyndighetene i Gaza sa at den fraktet sårede.

– Vi har informasjon som viser at Hamas' operasjonsmetode er å overføre terrorister og våpen i ambulanser, heter det i en uttalelse.

Angrep mot ambulanse utenfor Shifa-sykehuset Du trenger javascript for å se video. Angrep mot ambulanse utenfor Shifa-sykehuset

Ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet ble minst 15 personer drept og 60 såret i angrepet. Tallene er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Israels forsvar sier flere Hamas-medlemmer ble drept i luftangrepet. IDF beskylder Hamas for å frakte krigere og våpen i ambulanser.

– Dette må ta slutt

– Jeg glemmer ikke terrorangrepene som Hamas gjennomførte i Israel og drapene, lemlestelsene og bortføringene, også av kvinner og barn. Alle gisler som Hamas holder på Gazastripen må slippes fri umiddelbart og uten betingelser, sier Guterres.

– Nå har sivile på Gazastripen, også barn og kvinner, i nesten en måned vært beleiret, nektet hjelp, blitt drept og bombet ut av hjemmene sine. Dette må ta slutt, sier FN-sjefen videre.

Han beskriver den humanitære situasjonen på Gazastripen som grusom og sier det mangler mat, vann og medisiner til å dekke folks behov.

– Jeg gjentar mine tidligere oppfordringer om en humanitær våpenhvile, sier Guterres.

Ingen norske borgere blir evakuert lørdag

Heller ikke lørdag er norske borgere på listen over de som får slippe ut av Gaza, og gjennom Rafah-grensen.

– Det er ikke noen norske borgere på listen som skal over til Egypt i dag. Vi jobber hardt langs alle spor. Det sier Mariken Harbitz, pressetalsperson i UD til NRK.

MANGE: Mange palestinere med dobbelt statsborgerskap møtte opp ved grensa, og håper på å få krysse inn i Egypt onsdag denne uken. Foto: STAFF / Reuters

Denne uken åpnet grenseovergangen fra Gazastripen til Egypt for første gang siden krigen startet.

Den første puljen med utlendinger og folk med doble statsborgerskap kom frem til Egypt onsdag ettermiddag. De fleste av disse skal være kvinner og barn.

UD har tidligere sagt at over 200 norske statsborgere befinner seg på Gazastripen.