FN: Saudi-Arabias kronprins bør etterforskes for Khashoggi-drapet

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, la onsdag fram en over hundre sider lang rapport om drapet på Khashoggi.

– Det er «troverdige bevis» som knytter Saudia-Arabias kronprins til drapet, sier FN-eksperten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Callamard mener kronprinsen spilte en sentral rolle i kampanjen mot kritikerne og at han nesten helt sikkert visste at en aksjon mot Khashoggi ble planlagt, skriver Washington Post.

I rapporten viser Callamard til at 15 menn ble sendt til Istanbul med oppdrag å drepe Khashoggi. Callamard skriver at en slik aksjon «krever omfattende koordinering på regjeringsnivå, ressurser og finanser».

Hun tror ikke på Saudi-Arabias versjon om at det er den den tidligere etterretningssjefen i landet som har planlagt og skaffet pengene og ressursene som trengtes.

– Alle eksperter vi har snakket med mener det er utenkelig at en så stor aksjon kan bli gjennomført uten at kronprinsen var klar over det. I det minste må han ha visst at en kriminell aksjon mot Khashoggi var i ferd med å bli satt i verk, skriver Callamard i rapporten, ifølge Washington Post.

En tyrkisk fjernsynsstasjon publiserte opptak som viser menn bære det som angivelig er den drepte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggis likdeler. Opptaket er fra et overvåkingskamera og er blitt publisert av fjernsynsstasjonen Al-Haber.

Lyden av sirkelsag

I rapporten kommer det fram nye grusomme detaljer om drapet. Callamard skal blant annet ha fått tilgang til lydopptak fra konsulatet av tyrkiske myndigheter.

Blant annet beskrives lyden av en sirkelsag som kan ha blitt brukt til å partere drapsofferet, skriver NTB.

Callamard sier det dreier seg om et «utenomrettslig drap» og mener Saudi-Arabia er ansvarlig for drapet. Hun sier også at saudiarabiske myndigheter har prøvd å ødelegge bevis, skriver Washington Post.

Den mektige kronprinsen må etterforskes og hans «personlige eiendeler» må bli mål for sanksjoner inntil det er bevis for at han IKKE var ansvarlig for drapet på Khashoggi, mener FN-ekspertene.

Den saudiarabiske journalisten og skribenten Jamal Khashoggi var svært kritisk til hjemlandets kronprins, Mohammed bin Salman.

Khashoggi var bosatt i USA og jobbet blant annet for avisa Washington Post da han ble drept. Tidligere i karrieren hadde han også vært redaktør og rådgiver for Saudi-Arabias regjering.

Han ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul i fjor. Han var der for å få annullert sitt tidligere ekteskap, for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz.

Bestialske detaljer om drapet har blitt lekket av tyrkiske medier. Liket er aldri funnet.

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman bør etterforskes for Khashoggi-drapet, mener FN.

Saudi-Arabia benekter at kronprinsen er involvert

Etter først å ha benektet drapet, innrømmet Saudi-Arabia til slutt at Khashoggi var tatt av dage. Påtalemyndigheten i Saudi-Arabia mener saudiarabiske agenter drepte Khashoggi uten å ha fått klarsignal fra høyere hold.

Rundt 20 personer som var involvert i drapet på Khashoggi er arrestert, ifølge myndighetene i Saudi-Arabia. Fem av dem risikerer dødsstraff.

Callamard mener imidlertid at etterforskningene i Saudi-Arabia og Tyrkia så langt ikke har vært i tråd med internasjonale standarder. I rapporten beskyldes Saudi-Arabia for å ha hindret Tyrkias etterforskning ved at åstedet på konsulatet ble grundig rengjort.

Derfor bør rettssaken mot de tiltalte i Saudi-Arabia stanses og en internasjonal etterforskning igangsettes, ifølge FN-rapportøren.

I tillegg oppfordres USA til å starte en egen etterforskning dersom dette ikke allerede er gjort.

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA skal også gjennom egen etterforskning ha konkludert med at den saudiarbiske kronprinsen trolig stod bak drapsordren på Khashoggi.