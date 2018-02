FN: Nord-Korea tjener milliarder på sanksjonsbrudd

I perioden januar til september 2017 eksporterte Nord-Korea varer på FNs sanksjonsliste til en verdi av nær 1,6 milliarder kroner. Det skriver en gruppe FN-eksperter i en hemmelig rapport som er utarbeidet for sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd og er lekket til media.

Omfattende dekkoperasjon

Skipslaster med kull ble levert til Kina, Malaysia, Sør-Korea, Russland og Vietnam ved hjelp av kompliserte ruter og teknikker for å unngå å bli oppdaget, heter det i rapporten.

Nord-Korea benytter seg av falske skipsdokumenter, utenlandske medsammensvorne, selskaper registrert i land med svak offentlig kontroll og et internasjonalt banksystem hvor det kan være vanskelig å spore hvem som egentlig står bak en handel.

Sju skip har allerede fått verdensomspennende forbud mot å anløpe havner, som følge av at de fraktet kull fra Nord-Korea og olje til regimet i strid med FNs sanksjonspolitikk.

Slik var det før, men slik skal det ikke være nå, ifølge FN: Nord-koreansk jernmalm losses i en havn i Kinas Shandong-provins. Fra 6. juni 2015. Foto: AP

Utstyr til Syrias kjemiske våpenprogram

I perioden 2012 til 2017 gikk det over 40 skipslaster med utstyr fra Nord-Korea til selskaper knyttet til forskningsinstituttet CERS, som har spilt en nøkkelrolle i landets kjemiske våpenprogram, står det i rapporten fra FN-panelet.

Et bevisstløst barn bæres til sykehuset av faren etter sarin-angrepet i Khan Sheikhoun 4. april 2017. Over 80 mennesker ble drept i angrepet. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Selv om Syria offisielt har skrinlagt sitt kjemiske våpenprogram, er det fortsatt mistanke om at deler av programmet fortsetter. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, konkluderte i fjor med at nervegassen sarin var brukt under et angrep i Khan Sheikhoun 4. april 2017. Syriske regjeringsstyrker angrep området med fly den dagen, men både Syria og Russland hevder at de trolig traff et våpenlager med sarin som tilhørte opprørere.

USA har gjentatte ganger anklaget Syria for å bruke klorgass mot sivile, senest 22. januar mot opprørere i Øst-Ghouta, nær hovedstaden Damaskus. I 2013 ble rundt 1400 mennesker drept i et angrep med sarin i det samme området.

Nordkoreanske spesialister i Syria

I 2016 besøkte nordkoreanske spesialister Syria og samtidig ble det levert en last med spesielle ventiler og termometre som brukes i kjemiske våpenprogram.

Et ikke-identifisert medlemsland har rapportert til FN-ekspertene at nordkoreanske teknikere fortsetter å jobbe ved institusjoner som jobber med kjemiske våpen og raketter i Barzei, Adra og Hama i Syria. Syriske myndigheter har overfor FN-panelet benektet at teknikere fra Nord-Korea jobber for dem.

Den norske fregatten Helge Ingstad (t.h.) deltok i arbeidet med å sikre transporten av kjemiske våpen ut av Syria. Her fra et havneopphold på Kypros, 13. desember 2013. Foto: Eskil Grendahl Sivertsen / Forsvaret / NTB scanpix

Våpen til Myanmar

Nok et ikke-identifisert medlemsland har rapportert til FN-panelet at Myanmar skal ha mottatt ballistiske raketter, granatkastere, andre konvensjonelle våpen og bakke-til-luft raketter fra Nord-Korea.

Nordkoreanske diplomater og handelsrepresentanter fortsetter å bistå med organisering av våpensalg og utveksling av militært teknisk personell, ifølge rapporten.

Myanmars FN-ambassadør benekter at regjeringen i Myanmar har noen forbindelse med Nord-Korea når det gjelder våpen.

