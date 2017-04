FN: Nesten en halv million sivile har flyktet fra Mosul

De irakiske styrkene innledet den største militære operasjonen på flere år da de gikk inn i Vest-Mosul for å drive ut terrororganisasjonen IS.

Operasjonen startet 17. oktober og har drevet mer enn 493.000 mennesker på flukt fra byen, opplyser FN.

– Antallet sivile som flykter fra Mosul er svimlende, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande. Grande legger til at da kampene startet, fryktet FN at så mange som en million sivile kunne komme til å flykte fra Mosul.

IS tok kontroll over Iraks nest største by i midten av 2014. Irakiske regjeringsstyrker med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen kjemper mot IS i Vest-Mosul, etter at islamistgruppa ble drevet ut av Øst-Mosul i januar.

Halv million igjen

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har anslått at så mange som 500.000 sivile fortsatt befinner seg i IS-kontrollerte deler av Vest-Mosul, 400.000 av dem i den tettbefolkede gamlebyen. Rundt to tredeler av de fordrevne har flyktet fra hjemme sine i Mosul i løpet av de to siste månedene.

– Kampen i Vest-Mosul er veldig forskjellig fra den i øst – det er mye tøffere, sier Grande, og forteller at i tillegg til at flere hjem ødelegges, er flere familier i fare ettersom det ikke er nok drikkevann tilgjengelig.

FN har den siste tiden utvidet kapasiteten ved noen av flyktningleirene rundt Mosul, men de er ennå ikke rustet for å ta imot den gjenværende befolkningen i byen dersom det blir behov for det, skriver AFP.

Utsatte barn

Mer enn halvparten av dem som har forlatt byen, er barn. FN uttrykker nå stor bekymring for de gjenværende barna.

FN har sett tegn til at barn har psykiske problemer, at noen er skadd i kampene, mens enkelte blir brukt som menneskelige skjold

Forrige uke snakket NRK med en Redd Barna-ansatt i en flyktningleir sør for Mosul. Han kunne fortelle om kaotiske tilstander i leieren.

– Situasjonen er helt forferdelig akkurat nå. Familier ankommer leiren uten noen eiendeler. De fleste forlot Vest-Mosul i en vanskelig situasjon, og det fantes ikke trygge veier ut av byen, sa Baroudi.

Leien han befant i, hadde ikke kapasitet til å ta imot flere flyktninger.