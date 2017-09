FN: Mer enn 1000 drepte i Myanmar

De siste ukene har et sekssifret antall rohingyaer flyktet fra Myanmar etter nye kamper i den urolige delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

Uroen brøt ut da opprørere fra rohingya-minoriteten angrep en rekke politiposter 25. august. Myndighetene svarte med en militær offensiv som FN har kritisert.

Hus brent til grunnen

– Rundt tusen eller flere kan allerede være døde, sier Yanghee Lee, FNs spesialutsending for menneskerettigheter.

Anslaget er langt høyere enn det myndighetene i Myanmar oppgir.

Ifølge myndighetene er 6600 hus tilhørende rohingyaer er brent ned til grunnen siden volden blusset opp igjen 25. august. I tillegg oppgir de at 30 sivile er drept i kamphandlinger.

Hæren i landet har tidligere oppgitt at de har drept 387 rohingya-opprørere.

Yanghee Lee sier vold har blitt utøvd av begge sider i konflikten, men at den i hovedsak har rammet rohingyaene, som av FN regnes som en av verdens mest forfulgte minoriteter.

– Det uheldige og alvorlige er at vi ikke kan bekrefte opplysningene nå, uten tilgang, sier Lee, som tror konflikten vil utvikle seg til «en av de verste katastrofene verden og Myanmar har sett i nyere tid».

Oppjusterer flyktningtall

Forrige uke stanset Verdens matvareprogram (WFP) arbeidet sitt i delstaten Rakhine fordi det var for farlig.

Ifølge FNs tall har rundt 270.00 rohingya-flyktninger de siste to ukene flyktet fra Myanmar til Bangladesh.

Nummeret er langt høyere enn anslaget på 164.000 flyktninger FN opererte med så sent som torsdag denne uka.

– Dette speiler ikke nødvendigvis nye ankomster i løpet av det siste døgnet, men at vi har identifisert flere mennesker i andre områder som vi ikke kjente til tidligere, sier Vivian Tan, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger.

Nå advarer de om at kapasiteten i flyktningleirene er sprengt.

Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi fikk Nobels fredspris i 1991 for sin kamp for demokrati i Myanmar, men får nå sterk kritikk for ikke å ta avstand fra regimets voldsbruk mot den muslimske minoriteten.