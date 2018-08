STILLER KRAV: Etter at FN og Storbritannia slo alarm og etterlyste Tendai Biti, ble han framstilt for retten iført håndjern torsdag. FN krever å få vite hvor han sitter arrestert, at han får human behandling i fengsel og at han settes fri snarest.

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP