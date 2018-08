Bare de siste ukene har hundretusener av mennesker forlatt Venezuela som er på randen av økonomisk, politisk og sosial kollaps.

Tusener av barn lider av livstruende underernæring på grunn av den økonomiske krisa. Det er mangel på nesten alt: mat, medisiner og såpe.

Mange har gått til fots i dager, uker og måneder etter at de reiste fra Venezuela.

– Det er i ferd med å bygge seg opp til en lignende krise som vi har sett i andre deler av verden, spesielt i Middelhavet, sa Joel Milllman, talsperson for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Millman la til at «en vanskelig situasjon kan bli en svært, svært alvorlig situasjon veldig raskt og vi må være forberedt».

FNs generalsekretær António Guterres vil ha et kriseteam med eksperter for å håndtere krisa.

Fakta om Venezuela Ekspandér faktaboks * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener at president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli i fjor gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai i år. Gjennomføringen av presidentvalget ble sterkt kritisert av en rekke vestlige land. * Over 1 million mennesker har reist fra Venezuela til nabolandet Colombia i løpet av halvannet år, ifølge colombianske myndigheter. Av disse har over 400.000 fått oppholdstillatelse. Kilde: NTB

DYR KYLLING: En kylling i Venezuela kostet 14.000 bolivarer, før myndighetene innførte ny pengeenhet i august. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Peru innfører strengere grensekontroll

Nabolandene sliter med å ta imot så mange flyktninger.

4000 mennesker krysser hver dag grensene til Ecuador, Peru, Colombia og Brasil, ifølge FN.

Fra lørdag krever Peru at venezuelanere har pass. Hittil har det vært nok med et id-kort. Trolig har bare halvparten av dem som nå er på vei et pass, skriver NTB.

Ecuador åpnet en humanitær korridor for at titusener av venezuelanske flyktninger kunne passere gjennom landet til Peru, og myndighetene organiserte gratis busstransport.

35 busser med venezuelanske flyktninger var fredag på vei gjennom Ecuador med håp om å nå fram før Peru innførte de nye restriksjonene ble innført, ifølge landets innenriksminister Mauro Toscanini.

BUSSTRANSPORT: Hun er en av tusener av venezuelanere som fikk gratis transport gjennom Ecuador til grensa til Peru. Foto: CRIS BOURONCLE / AFP

Norby Delgado var en av mange tusen som forsøkte å komme med en av bussene.

– Det er vanskelig å få et pass i Venezuela nå, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

15 år gamle Felipe Fernandez var en av de heldige som kom gjennom grensepasseringen før midnatt sammen med foreldrene og en bror.

– Takk Gud, jeg er i Peru, sa han til nyhetsbryået AFP på en av grensestasjonene.

De som ikke rakk fram i tide, blir sittende fast i Ecuador.

Landet har allerede tatt imot en halv million venezuelanere og innførte selv strengere krav for en uke siden.

– På den ene siden har vi sympati for venezuelanerne. Men de tar jobbene fra peruvianerne. Det er vanskelig å hjelpe flere, sier Giannella Jaramillo som selger klær ved grensa til nyhetsbyrået AFP.

Colombia kritiserer nabolandene

Flere steder har venezuelanerne blitt møtt med aggresjon fra lokalbefolkningen.

I Brasil varslet myndighetene tidligere i august at de ville sende militære til grensa mot Venezuela etter sammenstøt mellom innbyggere og flyktningene.

Colombia har kritisert de to nabolandene for å innføre grenserestriksjoner og advart mot at det ikke vil stoppe flyktningestrømmen.

Colombia prøver å få nabolandene til å bli enige om en felles strategi for å håndtere migrantkrisa.

Ecuador har svart med å innkalle til et felles møte for 13 land i regionen for å diskutere situasjonen, og FN jobber også for å samordne hvordan landene skal møte flyktningestrømmen.