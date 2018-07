FN: Drap på rohingyaene fortsetter i Myanmar

– Drap og bortføring av rohingyaer, og nedbrenning av hjemmene deres, pågår fremdeles, sa menneskerettssjef Zeid Ra'ad Al Hussein under et møte i FNs menneskerettighetsråd onsdag.

Opplysningene har kommet fram i intervjuer FN har gjort med noen av de 11.000 rohingyaene som har flyktet fra Myanmar til Bangladesh hittil i år.

Pågrep rohingyaer

Totalt har over 700.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh siden myanmarske regjeringsstyrker startet en rekke angrep på folkegruppen i delstaten Rakhine i august i fjor.

Myanmar har sagt at de er klare til å ta tilbake mange av flyktningene. Men under møtet onsdag sa Zeid at han tviler på oppriktigheten i løftene fra landets regjering, etter meldinger om at 58 rohingyaer har blitt pågrepet og dømt på grunnlag av uspesifiserte tiltaler.

– De ble så benådet av presidenten, men har kun blitt overført fra Buthidaung-fengselet til et såkalt «mottakssenter», under forhold som ligner frihetsberøvelse, sa Zeid.

Tusenvis av mennesker har forlatt hjemmene sine på grunn av konflikten mellom myndighetene og Ta'ang nasjonale frigjøringshær. Foto: YE AUNG THU / AFP

Har signert returavtaler

Myanmar har signert avtaler med Bangladesh og FN om retur av flyktningene, men foreløpig har kun et fåtall valgt å vende tilbake til Myanmar. Hjelpeorganisasjoner i området mener at delstaten Rakhine, som rohingyaene kom fra, fremdeles er farlig for flyktningene.

– Ikke en eneste rohingya-flyktning har returnert under det formelle rammeverket som ble avtalt med Bangladesh, sa Zeid onsdag.