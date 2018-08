FN: Brasil må la Lula stille i presidentvalget

Rådet har konkludert i saken etter at Lulas advokater sendte inn en hasteforespørsel 27. juli.

– Panelet ber Brasil ta alle nødvendige steg for å sørge for at Lula kan nyte og utøve sine politiske rettigheter mens han er i fengsel, som en kandidat til presidentvalget 2018, heter det i en uttalelse.

Den tidligere presidenten Luiz Inacio Lula da Silva har begynt soningen av en dom på 12 år for korrupsjon. Onsdag ble 72-åringen registrert som arbeiderpartiets kandidat, ettersom de mener han er utsatt for justismord. Han er også den langt mest populære kandidaten på meningsmålingene.

FNs menneskerettighetsråd mener tidligere president Lula da Silva må få stille til valg i Brasil ettersom saken hans fortsatt er til behandling i rettsvesenet. Foto: Stringer . / Reuters

Men det er ventet at landets øverste valgdomstol (TSE) vil fjerne Lulas kandidatur ettersom loven forbyr personer med rulleblad fra å stille i valget. Domstolen må kunngjøre sin beslutning innen 17. september.

Menneskerettighetsrådet sier Lula ikke kan hindres i å delta som kandidat før anken hans er behandlet gjennom en rettferdig rettsprosess.

Brasilianske myndigheter svarer på rådets konklusjon ved å vise til at den ikke har noen rettslig bindende effekt og at det kun er ment som en anbefaling. De sier de vil sende vedtaket videre til valgdomstolen.