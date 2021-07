FN: – Myanmar blir trolig den nye «supersprederen»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter militærkuppet tidligere i år ligger helsevesenet i Myanmar nede med brukket rygg. Vaksinasjonsprogrammet har gått i stå. Kun 3 prosent av innbyggerne er vaksinert.

I storbyen Yangon bygges det ti nye krematorier fordi tallet på døde av covid-19 stiger dramatisk, skriver The Guardian.

Cho Tun Aung som er sjef for de sju krematoriene som er i drift i Yangon, sier til den militære TV-stasjonen Myawaddy at på en dag kremerte de 1200 døde.

– Vi jobber tre skift dag og natt, sier sjefen for krematoriene, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Storbyen Yangon trenger ti nye krematorier. Tallet på døde av covid-19 stiger dramatisk i Myanmar. Bildet er fra krematoriet Yay Way i Yangon 1. juli. Foto: AP

The Guardian har intervjuet FNs spesialutsending til Myanmar, Tom Andrews.

– Myanmar er i ferd med å bli «superspreder» av varianter av viruset som sprer seg raskt, som delta og andre. De er ekstremt farlige, ekstremt dødelige, ekstremt smittsomme, sier Andrews.

– Drapsmaskin

– Dette er svært, svært farlig av alle mulige grunner, fortsetter FN-utsendingen.

Andrews minner oss om at nesten en tredel av verdens befolkning bor i Myanmars naboland, derfor kan viruset spre seg til mange veldig raskt. Blant nabolandene er Kina.

FNs spesialutsending til Myanmar, Thomas Andrews, mener Myanmar kan bli den neste supersprederen av korona viruset i verden. helsevesenet fungerer ikke og få er vaksinert i Myanmar. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

– Det er et faktum at koronaviruset ikke respekterer nasjonaliteter, landegrenser, ideologier eller politiske partier. Viruset er en drapsmaskin som dreper alle, sier FNs mann i Myanmar.

– Dette er en region som er utsatt for mye og som blir rammet enda hardere på grunn av at Myanmar blir en superspreder, sier Tom Andrews til The Guardian.

Kø for å kjøpe oksygen

Mange rundt om i verden ble sjokkert tidligere i år da bildene fra India viste døde som ble kremert på bål i gatene og bilder av kilometerlange køer med pårørende på desperat jakt etter oksygen.

Folk i Yangon og andre byer i Myanmar forteller at byene preges av folk som står i tre forskjellige lange køer, skriver The Guardian.

En kø er av mennesker som er på desperat jakt etter å få kjøpt oksygen til sine kjære som ligger hjemme med covid-19 og har pusteproblemer.

Bildet viser kø av mennesker i Yangon som vil kjøpe oksygen til familiemedlemmer som ligger syke med covid-19 hjemme. Bildet er tatt onsdag 28. juli. Foto: AP

En annen kø er av pårørende som venter på å slippe inn i krematorier for å ta et siste farvel med sine kjære.

Den tredje køen er foran minibanker fordi de skal betale for oksygen og tjenestene ved krematoriene.

Kritisk etter militærkuppet

I Myanmar har militærkuppet i februar, som har ført til en bølge av protester og voldelig politisk konflikt, ødelagt det offentlige helsevesenet.

Folk forsøker å holde viruset på avstand ved bruk av munnbind. Bildet er tatt i storbyen Yangon 28. juli. Foto: AP

Siden starten av juli har dødstallene skutt i været, og det antas at det er store mørketall av både koronatilfeller og drepte i konflikten i landet.

– Det er ventet at situasjonen vil bli verre de neste ukene og månedene, melder en gruppe som jobber med menneskerettigheter i regi av Asean til nyhetsbyrået Associated Press.

Asean er en samarbeidsorganisasjon for landene i Sør-Asia.

– Fordi få blir testet, fordi få er vaksinert, fordi det er mangel på oksygen og medisiner – og fordi helsevesenet er presset til det ytterste, er situasjonen svært alvorlig, melder Asean Parlamentarians for Human Rights.

– Det at militærjuntaen konfiskerer oksygen, angriper helsearbeidere og helseinstitusjoner og fordi folk ikke har tillit til militærjuntaen, vil det som er en krise raskt kunne bli en katastrofe.

Flere koronadøde per innbygger enn India

Den siste tiden har tre sørasiatiske land rapportert flere koronadøde per innbygger enn India gjorde på det verste.

India, som har mer enn 1,4 milliarder innbyggere, har hatt aller flest koronadødsfall i hele Sørøst-Asia gjennom pandemien.

Under smittetoppen i mai rapporterte India et ukesnitt på 3 koronadødsfall per million innbygger, ifølge Our World in Data.

India var den siste supersprederen av korona viruset med delta varianten. Bildet viser en pårørende i Jammu i India som tok avskjed med et familiemedlem 31. mai. Foto: Channi Anand / AP

Siden har dødstallet fortsatt å synke. Det antas likevel å være store mørketall i India, hvor testkapasiteten har vært lav.

Men i Indonesia, Myanmar og Malaysia har dødsfallene økt kraftig siden slutten av juni. Denne uken var snittet på over 4 koronadødsfall per million innbygger i alle disse tre landene, skriver NTB.

Helsevesenet i flere sørasiatiske land sliter med å håndtere alle koronapasientene som trenger akutt hjelp. Det siste de trenger nå er en ny «superspreder» i regionen.