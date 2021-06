– Vi har hatt et møte med Unesco der vi ga uttrykk for vår skuffelse og overraskelse. Det sier Australias miljøvernminister Sussan Ley, som sier landet vil slåss mot at det kjente korallrevet skal havne på farelisten.

Hun mener det ligger politiske årsaker til grunn for FNs innstilling. Ley hevder Kina kan stå bak en endringen i vurderingen til Unescos verdensarvkomité.

Mener Australia ikke gjør nok

Ifølge en Unescorapport fortsetter den negative utviklingen i havet, til tross for Australia innsats for å bedre forholdene

– Men våre opplysninger viser at revet er på bedringens vei, sier Ley.

FN på sin side har oppfordret australierne til å raskt ta affære for å bremse ned global oppvarming. De siste årene har det kommet mange rapporter om ødeleggelsene i det fascinerende naturfenomenet.

– Anbefalingen fra FN sier klart og utvetydig at den australske regjeringen ikke gjør nok for å beskytte denne store naturressursen, spesielt mot klimaendringer, sier Richard Leck til nyhetsbyrået Reuters. Han er leder for Oceans for the World Wide Fund.

Korallene på Great Barrier Reef blir bleket Du trenger javascript for å se video. Korallene på Great Barrier Reef blir bleket

Kan bli det første

Hvis korallrevet blir satt på farelisten er det første gang et Verdensarvsted havner der på grunn av klimaendringer, melder BBC.

Steder som havner på denne listen kan få økonomisk støtte fra Verdensarvfondet. Men det vil også kunne begrense tilgangen til revet. Og det er et populært turismålet som skaffer Australia mange tusen jobber.

I 2017 vurderte FN også å sette revet på farelisten, men endte med å vedta et krav om at den australske regjeringen skulle ta grep for å forbedre vannkvaliteten og begrenser innvirkningen kystutviklingen har på miljøet. Temperaturen i havet har steget så mye de siste årene at korallene har bleket og store mengder har gått tapt.

Forskere mener at fenomenet er et resultat av global oppvarming. Australias håndtering av korallrevene har fått mye kritikk, spesielt på grunn av landets bruk av fossile brensler slik som kull, landets nest største eksportvare.

Dør i varmt vann

Korallrevet på Australias østkyst består av mer enn 3000 rev og 600 øyer. Det er 2300 km langt og huser rundt 10 prosent av verdens fiskearter.

– Korallene får fargene sine fra alger som leverer mat til korallene mot beskyttelse. Algene på Great Barrier Reef tåler opp mot 30 grader i vannet. I år har havet på Australias østkyst vært over 30 grader i lengre tid. Da forsvinner algene og korallene mister fargen og matfatet sitt. Det forklarte Trond Amundsen, professor ved institutt for biologi ved NTNU til NRK en av de mange gangene det har blitt advart om ødeleggelsene ved revet.

FNs anbefaling skal behandles på et Unescomøte i Kina i juli.