FN-varsel: Ekstremvær er den nye normalen

Ekstremsommeren fortsetter. Juli var den varmeste måneden som noen gang er registrert. Og de ekstreme utslagene fortsetter i august, skriver WMO fredag.

– Dette er den nye normalen og det kommer ikke som noen overraskelse, sier Alvaro Silva, en klimaforsker i WMO.

På et møte i Genève fredag sa Silva at både hyppigheten og intensiteten til mange typer ekstremvær, som hetebølger og kraftig nedbør, har økt de siste tiårene.

– Det er stor grad av sikkerhet for at menneskeskapte klimaendringer fra utslipp av klimagasser er den viktigste årsaken, sa han.

Folk kjøler seg ned i en fontene på Piazza del Popolo i Roma torsdag. Også i den italienske hovedstaden er temperaturen på vei oppover og ventes å nå 38 grader på mandag. Foto: AP

Over 50 grader

August har allerede sett flere nasjonale varmerekorder.

Marokko passerte 11. august for første gang 50 grader. Da ble det målt 50,4 grader i Agadir, sørvest i landet.

15. august ble det målt 49,5 grader i Tyrkia. Også det var ny rekord. Den tidligere rekorden på 49,1 grader var fra juli 2021.

Også mange steder i Midtøsten har hatt temperaturer over 50 grader de siste ukene.

Store deler av Europa har nå farevarsler på grunn av hete, viser kartet fra Eumetnet, en sammenslutning av 31 europeiske nasjonale værmeldere. Rødt er det mest alvorlige, deretter følg oransje og gult farevarsel. Foto: Eumetnet

Farevarsler over hele Europa

Denne helgen ventes temperaturene igjen å krype langt opp på gradestokkene.

Farevarsler er sendt ut fra Litauen i nord til Kypros i sør, fra Spania i vest til Hellas i øst.

Frankrike venter temperaturer opp mot 40 grader i det som Meteofrance beskriver som årets kraftigste hetebølge.

Allerede fredag ettermiddag ble det målt 39,1 grader i Apt i Sørøst-Frankrike. Og varmere skal det bli.

Kart fra den spanske værvarslingstjenesten AEMET viser farevarsler på grunn av hetebølgen over det meste av landet på søndag. Oransje er mer alvorlig enn gult farevarsel. Foto: AEMET

Sommerens fjerde varmebølge

I Spania er sommerens fjerde hetebølge, skriver El Pais. Søndag er det igjen ventet temperaturer over 40 grader.

Det skjer bare en uke etter at den forrige hetebølge var over, Den førte til en rekke varmerekorder i Spania.

Blant annet ble det målt en minimumstemperatur på 35 grader klokken 00.20 om natten onsdag 9. august i Badajoz, vest i landet.

Den spanske meteorologen Rubèn del Campo beskrev det slik på X/Twitter:

Tropenetter: Ikke under 20 grader.

Brennhete netter: Ikke under 25 grader.

Helvetesnetter: Ikke under 30 grader.

Hva skal vi da kalle netter som ikke er under 35 grader?

Denne gangen er det ventet å bli varmest langs Guadalquivir-dalen sør i Spania.

I Sevilla er det ifølge Yr ventet å bli 43 grader på søndag, mens Cordoba ventes å få det like varmt på mandag.

Folk i Madrid fant frem paraplyene for å beskytte seg mot solen under hetebølgen tidligere i august. Nå må paraplyene frem igjen. Foto: AFP

Varmt på 5300 meter

I Sveits er det sendt ut både røde og oransje farevarsler. Temperaturene ventes å nærme seg 35 grader

I løpet av de neste dagene er det ventet at det settes en uvanlig værrekord i alpelandet, skriver La Vanguardia.

Som kjent blir det kaldere og kaldere jo høyere opp man kommer. Når man kommer opp på fire kilometer er temperaturen nesten alltid under null grader.

Bare to ganger i historien har man i Svetis måttet over 5000 meter opp i atmosfæren før man er kommet under frysepunktet.

Til helgen er det ventet at man må opp til 5300 meter for å komme under null. Det vil i så fall ikke kunne måles på bakken; Sveits' høyeste fjell er Dufourspitze med 4634 meter.

Farevarsel om helsefarlig ekstremvarme er sendt ut for store deler av Texas. 7 år gamle Braxton Hicks i Livingston har lagt hodet ned på en vifte for å kjøle seg ned. Foto: AP

Tidenes varmeste

Også ellers i verden er det varslet hetebølger. Den amerikanske storbyen Phoenix opplevde 31 grader med temperaturer over 43 grader, skriver New York Times.

30. juli krøp temperaturen endelig under 43 grader, om enn ikke så mye. Men til uken er det varslet 43–44 grader igjen.

I delstatene Texas og Florida er det sendt ut de høyeste farevarslene på grunn av heten..

Varmekartet til New York Times viser store områder der temperaturen er langt over normalen for årstiden.

Så langt er juli 2023 den varmeste måneden som er registrert. Om noen uker blir det klart om august har vært enda varmere.