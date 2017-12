FN-topp advarer mot Østerrikes nye regjering: – Vi behøver bare gå tilbake 104 år

– Jeg er urolig for hva som har skjedd i Østerrike, sier FNs menneskerettighetssjef Zeid Ra'ad Al Hussein.

Mandag ble Sebastian Kurz (31) tatt i ed som statsminister for en ny regjering bestående av hans eget høyreparti ÖVP og det innvandringsfiendtlige Frihetspartiet (FPÖ).

FNs menneskerettighetssjef Zeid Ra'ad Al Hussein. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Mens de nye regjeringsmedlemmene smilte under seremonien i Hofburg slott i Wien, sto over 5.000 demonstranter utenfor med plakater og fløyter for å vise sin bekymring.

Politiet hadde vannkanonene klare i tilfelle det skulle bli bråk, og over sirklet helikoptre.

– Farlig utvikling

Det er sjelden at en FN-topp retter direkte kritikk mot en ny europeisk regjering, men Zeid mener at Kurz har vist den «komplette opportunisme» når han gikk til valg på en hard innvandringspolitikk og spilte på frykt for å kapre velgere fra FPÖ slik at han selv kunne bli statsminister.

Foto: Hans Punz / AFP

Nå frykter han at Kurz' strategi vil påvirke andre europeiske politikere til å gjøre det samme slik at høyrenasjonalistene etter hvert sikrer seg innflytelse og makt i flere land.

– Det er en farlig utvikling, fastslår Zeid og advarer mot det han mener en form for etnonasjonalisme i Europa.

– Vi behøver bare gå tilbake 104 år (før første verdenskrig) og vi er der. Den ytterliggående høyrefløyen bør virkelig tenke seg grundig om når det gjelder hvor de fører sine land og mer generelt kontinentet, sier han.

Taust fra Europa

Forrige gang FPÖ var med i en regjering, var i 2000. Da var mange europeiske land sjokkert over at en mann som hadde hyllet Adolf Hitlers sysselsettingspolitikk kunne få innpass i en regjering. I 2000 var også demonstrasjonene i Østerrike langt større, med 250.000 deltakere på det meste.

Siden har flere andre land opplevd at ytterliggående høyrepartier har vokst seg store, og reaksjonene på at FPÖ igjen er inne i varmen, har uteblitt.

Foto: Joe Klamar / AFP

Allerede mandag skapte imidlertid den nye regjeringen brudulje i nabolandet Italia. Det skyldtes at den foreslo å gi pass til tysktalende innbyggere i den italienske provinsen Sør-Tyrol, også kjent som Alto Adige.

– Ligg unna Italia, sier Giorgia Meloni, leder for det høyrenasjonalistiske partiet Italias brødre.

– Fantasifullt

Provinsen var en del av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn før området ble annektert av Italia under første verdenskrig og fikk status som autonom provins. I en folketelling i 2011 oppga 70 prosent av innbyggerne at de var tysktalende.

En talsmann for utenriksdepartementet i Roma mener forslaget er et gufs av «etnisk nasjonalisme», mens den italienske presidenten i EU-parlamentet, Antonio Tajani, kaller det for «fantasifullt» og fastslår at «sesongen for nasjonalisme» er over i Europa.

I Sør-Tyrol blir forslaget avfeid av guvernør Arno Kompatscher. Han framholder at nasjonalistisk politikk går på tvers av sørtyrolernes status som «engasjerte europeere».

– Vi vil fortsette å spille vår rolle som bindeledd, bru og megler, sier han.