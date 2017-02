FN-rapport: Nord-Korea lurer seg unna sanksjonene

Det er nyhetsbyrået Reuters som har lest den over 100-sider lange rapporten, som konkluderer med at regimet i Nord-Korea har tilgang til det internasjonale finanssystemet gjennom flere utenlandske selskaper.

– Med egne spesialiserte selskaper, banker og erfarne agenter som kan flytte penger, mennesker og varer, inkludert våpen, har regimet klart å unngå sanksjonene, heter det i rapporten.

Våpenembargo

FN og det internasjonale samfunnet har i flere tiår forsøkt å påvirke regimet i Nord-Korea gjennom stadig flere og strengere økonomiske sanksjoner, og ikke minst forbud mot å handle våpen med det kommunistiske diktaturet.

Nå kan det se ut som om Kim Jong-un har klart å lure sanksjonene og klart å skaffe seg tilgang til verdens finansmarkeder.

– Handelen med forbudte varer bare øker og metodene blir bare mer og mer sofistikerte, heter det i rapporten.

FN har lenge jobbet med nye sanksjoner mot landet etter at de har gjennomført flere rakettoppskytninger og atomprøvesprengninger de siste månedene, og målet har hele tiden vært å redusere de over 700 millioner dollarene i eksportinntekter Kim Jong-un får hvert år.

Blant annet peker rapporten på tette bånd mellom Nord-Korea og Eritrea, som har kjøpt flere typer sambandssystemer av regimet.

Stans i kinesisk kullimport

Denne uken ble det kjent at Kina stopper all kullimport fra Nord-Korea ut året. Noe som fikk myndighetene i Pyongyang til å reagere.

I ordelag som vanligvis er forbeholdt Nord-Koreas hovedfiender, USA, Japan og Sør-Korea, sendte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået ut hard kritikk mot et naboland "som ofte påstår at det er en vennlig nabo".

Kina er Nord-Koreas største handelspartner og har alltid bidratt med nødhjelp til landet. Kullhandelen med Kina utgjør om lag en tredel av Nord-Koreas handelsinntekter. Men nå er det nye toner fra Beijing.

USAs president Donald Trump har også lagt press på Kina for å føre en hardere linje mot Nord-Korea.